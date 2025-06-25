На реализацию комплексной программы восстановления Брянской области, пострадавшей от действий украинской армии, необходимо около 40 млрд рублей. Об этом РИА Новости заявил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор напомнил, что в мае президент России Владимир Путин поручил властям Брянской, Белгородской и Курской областей вместе с федеральными министерствами «разработать программу по восстановлению, по защите и по развитию наших территорий».

Он добавил, что программа уже готова. Она будет касаться вопросов безопасности, возмещения убытков жителям, а также социально-экономического развития Брянской области.

«Сегодня объем программ — в пределах 40 млрд рублей», — сказал Богомаз.

Также губернатор сообщил, что всего с начала СВО в приграничных районах Брянской области были уничтожены 504 дома. Он добавил, что ущерб возмещается из местного бюджета — по 84 тыс. рублей за квадратный метр. Богомаз отметил, что власти ждут введения федеральной программы восстановления приграничья.

«Они [жители] получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области», — рассказал губернатор.

РИА Новости уточняет, что с Украиной граничат шесть муниципальных районов Брянской области: Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский.

В мае замглавы Белгородской области Илья Пономарев на еженедельном совещании правительства сообщил, что на восстановление региона потребуется не менее 157 млрд рублей.

Программа восстановления включает три направления: усиление безопасности (4,8 млрд, сюда входят разминирование, антидроновые сетки, оборудование радиоэлектронной борьбы), восстановление инфраструктуры (51,3 млрд) и поддержка жителей (33,6 млрд).

Деньги пойдут на строительство нового жилья, ремонт многоквартирных домов, восстановление школ, больниц, спортивных и культурных объектов. Часть средств направят на компенсацию аренды жилья, психологическую помощь и детский отдых.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предложил включить в программу и восстановление гидротехнических сооружений на границе. С начала боевых действий область уже потратила из своего бюджета 8,1 млрд рублей на ремонтные работы.