Ориентировочная оценка стоимости восстановления и развития приграничных территорий в Белгородской области составила 157 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель губернатора Илья Пономарев в ходе совещания регионального правительства.

По его словам, сформированы три «крупных блока» с предложениями властей по восстановлению и развитию приграничных территорий, представленных в последние три года.

В первый блок вошли мероприятия по обеспечению мер безопасности, которые предусматривают разминирование, установку антидроновых сеток, оборудования РЭБ на объекты социальной сферы и инфраструктуры, повышение уровня общественной безопасности жителей и увеличение фондов коллективной защиты.

«Суммарно предложения по обеспечению безопасности коллегами представлены на почти 5 млрд рублей», — отметил замгубернатора.

Во второй блок вошли предложения по восстановлению инженерной социальной инфраструктуры и обеспечение жилищных прав граждан. В частности, были представлены предложения по восстановлению более 1,2 тыс. объектов ЖКХ, дорожного хозяйства, свыше 130 объектов сотовой связи и инфраструктуры интернета, более 3,5 тыс. жилых помещений, 100 объектов образования, 63 объекта здравоохранения, 70 объектов культуры, 23 объекта спорта, девять объектов социальной политики, а также 89 общественных пространств и 55 объектов культурного наследия.

В третий блок включены предложения по социальной поддержке жителей приграничных территорий и восстановлению экономического потенциала.

«Здесь мы говорим о мерах поддержки населения в виде компенсации арендной платы для временно вынужденно покинвуших постоянные места проживания, предоставление средств по социальным контрактам, обеспечение детского отдыха и проведение психологической реабилитации», — уточнил Пономарев.

Также были представлены предложения по поддержке экономики в части агропромышленного комплекса, промышленности и прочих хозяйственных сфер — предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств, проведение мероприятий по рекультивации земель, субсидии на восстановление деятельности юридическим лицам и предпринимателям, вынужденно прекратившим деятельность, и меры по поддержке отдельных категорий работников этой отрасли в виде компенсации части расходов по ипотеке.

«Суммарно все три блока, которые я обозначил — обеспечение безопасности, восстановление всех видов инфраструктуры и меры по поддержке экономики — предварительно <…> на текущий момент оцениваются в 157 млрд рублей», — резюмировал Пономарев.

Комментируя доклад своего первого заместителя, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал помнить, что представленная оценка является ориентировочной и может измениться по мере дальнейшей работы.

«Мы понимаем с вами, что 150 млрд рублей — это цифра достаточно условная. Она в какой-то части, по линии в первую очередь Министерства строительства и Министерства жилищно-коммунального хозяйства, обоснована с учетом уже наличия проектно-сметной документации и пройденной государственной экспертизы где-то из расчета средней стоимости работ», — пояснил глава региона.

Гладков отметил, что работы по восстановлению жилья ведутся и контролируются двумя министерствам и главами местного самоуправления в ежедневном режиме, и обозначенные суммы могут потребовать дополнительного обоснования.

«Поэтому цифра не до конца обоснована до последней копейки», — добавил губернатор.

Он также рассказал о планах включить в перечень мероприятий восстановление гидротехнических сооружений вдоль границы, поврежденных в результате боевых действий.

«Мы понимаем, что где-то это была частная собственность, где-то это была муниципальная собственность, и для полноценного развития сел, районов этот процесс крайне необходим. Плюс — это зоны отдыха были. И если мы хотим, чтобы люди вернулись, а мы хотим этого — у нас есть прямое поручение президента — тогда мы должны в полном объеме провести восстановительные работы», — сказал Гладков.