Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев покидает занимаемую должность, сообщил 26 мая губернатор региона Вячеслав Гладков. Причины такого решения глава региона не озвучил. Несколько дней Гладков раскритиковал администрацию округа за «плохую работу» с населением.

«Геннадий Иванович Бондарев покидает место главы Грайворонского округа», — написал белгородский губернатор в своем телеграм-канале.

Исполнять обязанности главы Грайворонского округа «после соблюдения всех юридических процедур» будет первый заместитель руководителя администрации Шебекинского муниципального округа Дмитрий Панков, сообщил Гладков. Панков ранее возглавлял администрацию Яснозоренского сельского поселения Белгородской области.

Бондарев занимал пост главы Грайворонского городского округа с 2018 года (с 2017 года руководил одноименным районом). В конце 2023 года был переизбран на новый пятилетний срок.

«Ощущение брошенности»

23 мая Гладков отчитался о посещении нескольких сел Грайворонского округа и раскритиковал работу местной администрации.

«К сожалению, иногда вижу слабое реагирование властей округа. Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах. Плохая работа с населением, и поэтому жители начинают нервничать», — отметил глава региона.

Гладков объяснил, что решение Бондарева закрыть администрацию села привело к «ощущению брошенности» у жителей. Губернатор указал, что ситуация «очень напряженная» и обеспечить «стопроцентную безопасность невозможно», но «бросать людей никто не имеет права».

«Качество нашей работы, работы власти всех уровней — это как раз ответственность, общение с людьми и последовательность принятых решений», — подчеркнул Гладков.

На опубликованном в его канале ролике он общается с жителями. Одной из женщин Гладков задает вопросы: «Районные власти приезжают сюда? Бондарев не приезжает, не ходит?», на что она отвечает: «Может быть, и приезжает, мы не знаем». Другой мужчина сказал, что администрация «давно выехала [из населенного пункта]».

Грайворонский городской округ расположен на границе с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам. В апреле 2025 года село Мокрая Орловка было атаковано 33 раза, в мае — пять раз. Несмотря на уменьшение числа обстрелов, обстановка в округе остается напряженной, отметил Гладков.

Геннадий Бондарев родился в 1960 году в селе Маревка Красногвардейского района Белгородской области. С конца 1980-х годов занимал партийные должности в Борисовке, включая пост первого секретаря райкома КПСС.

В 1991 году Бондарев основал фермерское хозяйство «Агро». Позднее работал исполнительным директором агропредприятия «РИФ». С 1999 года был главой администрации Борисовского района, а с 2001 года — депутатом Белгородской областной думы третьего созыва. С 2014 по 2016 год возглавлял комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.