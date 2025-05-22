В Краснодарском крае задержали бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные силовые структуры.

По данным агентства, в отношении Нестеренко возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Собеседник «Интерфакса» также сообщил, что ранее в здании администрации Краснодарского края, в кабинете, который ранее занимал Нестеренко, прошли обыски.

Как сообщает телеграм-канал «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на источники, претензии силовиков к Нестеренко связаны с его деятельностью на предыдущем месте работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в·2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.

Власов курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края. В мае 2024 года его задержали при получении взятки в размере более 1,3 млн рублей за содействие в работе с «Региональной строительной компанией Краснодарского края», которая строила на Кубани школы, больницы и спортивные центры.

Днем ранее, 21 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прямо во время совещания освободил Нестеренко от должности из-за срыва сроков строительства социальных объектов. В частности, глава региона обратил внимание на строительство поликлиники в Курганинске, где отставание от сроков по сдаче составило восемь месяцев.

«Александр Владимирович, я всегда к вам с уважением относился, но продолжать дальнейшую совместную работу с вами считаю невозможным. По-другому поступить я не могу. Не могу, потому что слишком большая ответственность перед жителями за строительство тех социальных объектов, которые они ждут», — сказал губернатор.

Он отметил, что строительная сфера, которую курировал Нестеренко, за последнее время не показала результатов. Кондратьев также уточнил, что в настоящий момент на Кубани идет строительство 149 объектов социального значения.