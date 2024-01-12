Дальнереченский суд в Приморье приговорил мужчину, участвовавшего в боевых действиях на Украине в составе ЧВК «Вагнер», к семи годам заключения по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Это следует из постановления суда от 29 ноября 2023 года, на него обратила внимание «Медиазона»*.

В постановлении суда осужденный назван «В.М.К», его полное имя не называется. Как следует из постановления, после возвращения из зоны боевых действий мужчина выпивал в доме у своего знакомого, где у него произошел конфликт с одним из гостей. Сам обвиняемый утверждал, что нанес оппоненту как минимум десять ударов двумя табуретами по голове, ножевые ранения в область ягодиц и ударил его битой. В итоге пострадавший умер от обильной потери крови, которая стала осложнением «множественных ушибленных ран лица и волосистой части головы».

Из показаний подсудимого следует, что он «не хотел убивать оппонента», но следы преступления пытался скрыть. «В.М.К» подчеркнул, что состояние алкогольного опьянения не повлияло на его поступок — трезвым он поступил бы точно также, поскольку «был озлоблен [на убитого] по поводу его высказываний про военную операцию на Украине, в которой он [подсудимый] принимал личное участие».

При вынесении приговора суд счел смягчающими обстоятельствами, в частности, участие подсудимого в военной операции и полученные государственные награды. Суд установил, что инициатором ссоры стал пострадавший, который «своими высказываниями про военную операцию на Украине сильно задел чувства В.М.К., который проходил службу в данной военной операции, с которой вернулся буквально накануне совершенного преступления». «Противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления», суд также признал смятчающим обстоятельством.

В постановлении говорится, что ранее подсудимый не был судим. «Медиазона»* нашла на сайте того же суда приговор, вынесенный Максиму Константиновичу Волковому в марте 2022 года. Тогда мужчине назначили восемь лет колонии строгого режима по делу об убийстве.

В конце декабря 2023 года бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в организации убийства любовницы мужа. Сам Тютин свою вину признал и заявил, что пошел на такой шаг из-за ревности. «Mash на Мойке» утверждал, что, помимо убийства мужчины, Тютин также заказал избиение собственной племянницы, с которой не может решить вопросы наследства. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), писал телеграм-канал.

Тютину 67 лет. Ранее он уже отбывал наказание по аналогичному обвинению — в 2021 году его приговорили к 23 годам лишения свободы за организацию убийства собственной племянницы, делового партнера Дмитрия Зейналова и его семьи. «Mash на Мойке» писал, что Тютин отбывал наказание в Карелии, где он якобы и записался в ряды ЧВК «Вагнер», после чего уехал в зону боевых действий на Украину. По данным 47news, после истечения контракта Тютина помиловали.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов