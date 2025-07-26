В ночь с 24 на 25 июля украинские военные столкнулись с перебоями в работе спутникового интернета Starlink, который оставался недоступным в течение двух с половиной часов. Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины Роберт Бровди в Telegram, сбой затронул всю линию фронта, что вынудило ВСУ частично изменить тактику выполнения боевых задач.

Оператор спутниковой связи Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, подтвердил глобальный характер сбоя в своем официальном аккаунте в соцсети X, объяснив его внутренним сбоем программного обеспечения. Вице-президент компании Майкл Николс принес извинения пользователям и пообещал разобраться в причинах произошедшего.

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету через сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. ВСУ пользуются этим интернетом для взаимодействия в зоне боев. К апрелю 2025 года Киев получил более 50 тыс. терминалов: первая партия поступила от самой SpaceX, остальные предоставили Польша, США и Германия.

По словам украинских военных, во время перебоев Starlink разведка с помощью ударных беспилотников продолжалась, но некоторые операции пришлось отложить. Основатель украинской системы сбора данных расчетов беспилотников по всей линии фронта OCHI Александр Дмитриев отметил уязвимость облачных сервисов для управления подразделениями, подчеркнув необходимость развития локальных систем связи, не зависящих от интернет-провайдеров.

Напомним, что Украина активно использует более 50 тысяч терминалов Starlink, которые стали для ВСУ критически важными при обеспечении связи и проведения операций с беспилотниками. Российские войска также применяют эту систему, несмотря на официальное отсутствие сервиса в России.

В 2022 году Илон Маск ограничил покрытие Starlink в некоторых районах Украины, что вызвало дискуссии о зависимости военных операций от коммерческих технологий. Накануне агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что тем самым миллиардер сорвал контрнаступление ВСУ. Сам он писал в соцсети Х, что ВСУ не смогут удержать линию фронта в зоне конфликта с российскими войсками, если потеряют доступ к спутниковому интернету Starlink.