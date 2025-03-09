Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать линию фронта в зоне конфликта с российскими войсками, если потеряют доступ к спутниковому интернету Starlink, который предоставляет компания американского бизнесмена Илона Маска. Об этом он сам написал в соцсети Х, владельцем которой также является.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — заявил предприниматель. Маск также признался, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».

«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — заключил американский миллиардер.

К весне 2023 года в пользовании ВСУ имелось 42 тысячи терминалов Starlink, некоторые подключены к более защищенной версии Spaceshield. В конце 2024 года Минобороны США подписало с разработавшей эту спутниковую систему компанией Маска SpaceX договор о расширении доступа к защищенной версии.

Украинские военные пользуются интернетом от Starlink для взаимодействия в зоне боев. SpaceX несколько раз вводила ограничения на доступ ВСУ к спутниковому интернету, аргументируя это стремлением не допустить «эскалации конфликта». Так, в 2022 году Маск отказался предоставить украинским военным доступ к спутникам системы Starlink в районе Крыма, чтобы, по его словам, не нарушить американские санкции.

Когда Вашингтон по указанию президента США Дональда Трампа приостановил оказание военной помощи Киеву, якобы рассматривался и вариант ограничения доступа ВСУ к Starlink в случае срыва сделки по добыче редкоземельных металлов, однако Маск впоследствии опроверг эту информацию.

Основательница центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская предупреждала, что Starlink могут отключить в любую минуту. «На их месте первое, что можно сделать, это начать шантажировать самое главное на линии боевого соприкосновения — средства связи», — писала она в своем телеграм-канале.

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский выражал уверенность в том, что Украина продолжит пользоваться терминалами Starlink, поскольку они были закуплены Варшавой и ею же оплачиваются.

«Платим и дальше будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которой является Польша», — написал зампред польского правительства в X.

Министр обороны Украины Рустем Умеров неоднократно подчеркивал, что у ВСУ есть альтернативы Starlink. В качестве таковой может рассматриваться конкурент американской спутниковой системы — OneWeb от французской спутниковой компании Eutelsat. Ее руководство уже подтверждало, что готово предоставить украинским военным свои услуги в случае отключения Starlink.