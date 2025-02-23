Основатель SpaceX Илон Маск не подтвердил информацию Reuters о том, что США могут отключить на Украине систему спутниковой связи Starlink в случае отказа от сделки по полезным ископаемым.

«Это неправда. Reuters лжет», — написал Маск в соцсети Х.

Он добавил, что агентство «уступает по вранью» только Associated Press, при этом он обыграл название AP как «Associated Propaganda».

Ранее администрация США ограничила доступ журналистов AP на пресс-конференции и мероприятия с участием президента Дональда Трампа после того, как агентство отказалось называть Мексиканский залив Американским в своих публикациях. Трамп заявил, что ограничения в отношении AP будут действовать до тех пор, пока оно не согласится с переименованием.

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в свою очередь заявил, что Украина пользуется терминалами Starlink, которые для нее закупила Варшава.

«Платим и дальше будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которой является Польша», — написал Гавковский в X.

У Украины есть альтернативы системе Starlink, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить “пропало все”. Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — написал он в телеграм-канале.

Основательница центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская ранее говорила, что терминалы связи Starlink не имеют полной альтернативы, и при возможном «техническом сбое» на несколько дней или недель в отсутствие «плана Б» возникнет хаос.

Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отключения Starlink на Украине, если Киев откажется заключать сделку о доступе к полезным ископаемым. По словам одного из собеседников агентства, Украину предупредили на переговорах, что ей грозит «неминуемое» отключение от Starlink, что станет «огромным ударом» для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил первый вариант соглашения о природных ископаемых, объяснив, что оно не предусматривало гарантии безопасности для Киева со стороны США. По данным The New York Times (NYT) и украинского издания NV, после этого Вашингтон ужесточил условия сделки и снова не включил туда гарантии безопасности, объяснив это сугубо коммерческим характером соглашения.