В результате ракетного удара Израиля по южному пригороду Бейрута как минимум один человек погиб, еще 35 получили ранения. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ливана Фираса Абьяда.

По словам министра, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Он также отметил, что жертвы атаки являются мирными жителями.

Ливанский телеканал Al Jadeed сообщил, что из-за атаки скончалась одна женщина, а пострадали 17 человек, включая шестерых детей. RT со ссылкой на собственного корреспондента в Ливане и издание Al Jazeera передает, что число погибших возросло до трех человек, раненых — до 25.

Вечером 30 июля израильская армия нанесла удар по южному району Харет Хрейк в пригороде Бейрута. Ливанское информагентство NNA сообщило, что Израиль нанес удар при помощи беспилотника, выпустившего три ракеты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла на себя ответственность за атаку, передает CNN. В опубликованном заявлении ЦАХАЛ говорится, что целью удара был командир «Хезболлы» Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин, являющийся старшим советником лидера группировки Хасана Насраллы. Как сообщил CNN высокопоставленный ливанский чиновник, Шукр смог выжить. ТАСС со ссылкой на источники писал о смерти двух командиров «Хезболлы».

По информации CNN, значительные повреждения получило здание, по которому был нанесен удар, но также могла пострадать и больница, которая находится недалеко от места взрыва.

Как сообщает NYT, Ливан планирует в среду, 31 июля, подать жалобу на Израиль в Совет безопасности ООН. О намерении заявил министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.

Как отмечал CNN, атака Израиля стала ответом на обстрел Голанских высот в субботу, 27 июля. «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары, которые велись с юга Ливана. Во время обстрела один из снарядов попал по футбольному полю в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли 12 человек, в том числе и дети.