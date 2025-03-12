В Екатеринбурге более 30 человек, в основном ученики 16-18 лет, обратились за медпомощью из-за вспышки заболевания в общежитии спецшколы при Уральском федеральном университете (УрФУ). Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), сообщает региональный СК.

«Утром 12 марта в общежитии одного из образовательных учреждений зарегистрировано массовое заболевание. За медицинской помощью обратились более 30 человек, большинство из которых (обучающиеся в возрасте 16-18 лет) госпитализированы. Предварительно, тяжелого состояния у заболевших не установлено», — сказано в релизе.

СК не уточнил название учреждения, но местное управление Роспотребнадзора, которое начало эпидемиологическое расследование, сообщает, что это СУНЦ УрФУ — специализированный учебно-научный центр углубленного обучения с 8 по 11 классы.

По данным екатеринбургского «4 канала», госпитализированы 27 из 189 учеников школы. Среди заболевших один взрослый.

Ранее канал передал со ссылкой на учеников, что школу перевели на дистанционный формат занятий до каникул, которые начнутся 19 марта, и что живущих в общежитии по желанию отпускают домой. В то же время региональный портал E1.RU пишет, тоже ссылаясь на учеников, что их якобы не выпускают из общежития и запретили заказывать еду не из столовой.

Следователи допрашивают сотрудников школы, представителей компаний, поставляющих туда продукты, а также самих учащихся. Ведомство назначило судебные экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших. Причины массового заболевания устанавливаются.

Возможная причина

Как пишет региональный портал E1.RU, речь может идти об остром гастроэнтерите с симптомами сильной рвоты и диареи, которые наблюдались у детей с вечера 11 марта. Сайт 66.RU утверждает, что именно такой диагноз поставили всем заболевшим.

Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, в большинстве случаев вызванное инфекцией. Обычно сопровождается диареей и/или рвотой, могут быть спазмы в животе, повышение температуры, упадок сил, головная и мышечные боли. Чаще всего распространение болезни вызывают употребление неправильно приготовленной пищи, питье загрязненной воды и тесный контакт с заболевшим человеком.

Ученики и их родители полагают, что причиной массовой инфекции могла стать еда в столовой или вода в кулерах.

В прокуратуре Свердловской области рассказали E1.RU, что с начала года учеников спецшколы при УрФУ кормит ООО «Общественное питание». Его учредитель сообщил, что в компании идут проверки, и допустил, что дети могли отравиться не в столовой, а блюдами из доставки.

«Общественное питание» работает с 2014 года и по контракту обеспечивает готовой едой несколько других учебных заведений Екатеринбурга. Как отмечает 66.RU, в марте 2021 года специалисты Роспотребнадзора по итогам проверки нашли в работе организации санитарные и технические нарушения. Руководителя ООО тогда оштрафовали на 8 тыс. рублей.

Максимальное наказание по статье 236 УК, которое может грозит виновным в нынешней вспышке заболевания, составляет два года лишения свободы.

Предыдущий случай массового отравления школьников в Екатеринбурге был в октябре 2024 года — тогда к врачам обратились более 30 учеников, у них была рвота и повышенная температура. Возбудителем инфекции оказался норовирус, выявленный у сотрудников столовой. Причиной распространения болезни могло стать нарушение санэпидрежима.