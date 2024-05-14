Бывший канцлер Германии Ангела Меркель готовится к публикации мемуаров, сообщила немецкая газета Spiegel со ссылкой на издательство Kiepenheuer and Witsch. Книга под названием «Свобода. Воспоминания 1954 — 2021» поступит в продажу 26 ноября.

По информации издания, мемуары будут рассказывать как о политической карьере Меркель, так и о ее личной жизни и взрослении в ГДР. Издатели рассказали, что экс-канцлер впервые «более лично, чем когда-либо прежде, расскажет о своем детстве, юности и учебе в ГДР, а также о драматическом 1989 году, когда рухнула стена и началась политическая жизнь Меркель».

Как пишет Spiegel, центральная тема автобиографии — свобода. Как призналась сама экс-канцлер, это понятие и его понимание интересовало ее всю жизнь.

«С политической точки зрения, это важно, поскольку свобода нуждается в демократических условиях, а без демократии нет ни свободы, ни правового государства, ни защиты прав человека. Но этот вопрос волнует меня и на другом уровне. Для меня свобода — это понимание того, где находятся мои собственные границы, и раздвинуть их», — приводит слова Меркель издательство Kiepenheuer and Witsch.

В мемуарах экс-канцлер ФРГ также отметила, что для нее свобода — это понимание того, где находятся ее собственные границы.

События книги происходят до 2021 года, когда Ангела Меркель завершила свою политическую карьеру, покинув пост канцлера Германии.

Как сообщает Bild, соавтором книги выступила Беата Бауман — бывшая начальница канцелярии Ангелы Меркель и ее давняя помощница. Мемуары будут представлять собой 700-страничное издание. На обложке книги будет изображена Ангела Меркель, смотрящая вдаль.

Издатели заявили, что печатная версия книги выйдет в 30 странах мира. Также будет доступна аудиокнига, которую прочитает актриса Коринна Харфух.

В июле 2024 года Ангеле Меркель исполнится 70 лет. В 2000 году она стала первой женщиной — председателем партии «Христианско-демократический союз», а через пять лет — первой избранной женщиной-канцлером ФРГ.

В начале апреля издание Stern опубликовало выдержки из автобиографии экс-председателя Бундестага Вольфганга Шойбле, в которых говорилось, что в 2015 году его пытались убедить свергнуть Ангелу Меркель с поста канцлера Германии, чтобы самому занять эту должность. Оглядываясь назад, Шойбле назвал «в некоторой степени абсурдной» саму идею стать канцлером вместо Меркель. «На самом деле Меркель на каждом этапе могла знать, что может на меня положиться», — написал он.