В Воронеже эвакуировали жильцов нескольких многоквартирных домов, на территории возле которых днем 4 января были обнаружены фрагменты беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, из одного дома эвакуированы более сотни людей.

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы и проводятся специальные мероприятия, все эти зоны находятся в Левобережном районе города.

«Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения (ПВР) в соседней школе», — пишет глава региона.

Гусев обратился к жителям микрорайона, где упали обломки БПЛА, сохранять спокойствие и выполнять указания специалистов, а также воздержаться от съемки фото и видео. По его словам, территория, где были обнаружены фрагменты беспилотников, оцеплена, и сейчас решается вопрос об их ликвидации.

Ранее глава региона сообщал, что за период действия режима опасности атаки дронов 4 января ПВО и РЭБ подавили в Воронеже и его пригороде минимум пять БПЛА, обломки которых упали в жилых кварталах Левобережного района и повредили окна некоторых квартир.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил в своем телеграм-канале, что по поручению Гусева держит ситуацию в городе на личном контроле. По его словам, после того как сотрудники оперативных служб завершат работу на месте падения обломков БПЛА, будет проведена оценка состояния квартир, окна которых получили повреждения.

«Дал поручение организовать места временного пребывания для людей, которые были эвакуированы из соседних с поврежденной квартирой помещений. Для этого на месте автобус нашего муниципального предприятия», — написал градоначальник.

Минувшей ночью украинские беспилотники были сбиты над несколькими российскими регионами, больше всего — 10 дронов — перехвачены над Брянской областью. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о рекордно большом количестве уничтоженных в регионе дронов — четыре штуки, все — в районе Лужской губы Финского залива.

Один из БПЛА, по словам губернатора, летел со стороны Псковской области. Из-за угрозы в петербургском международном аэропорту Пулково дважды вводились временные ограничения на прием и отправление рейсов, в результате несколько самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, включая московский Шереметьево.