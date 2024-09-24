Певица Алсу заявила, что будет судиться с адвокатом Александром Добровинским, который представляет интересы ее бывшего мужа Яна Абрамова. Добровинский заявил RTVI, что для него это «большая честь».

«Для меня большая честь быть оппонентом Алсу, защищая честь своего клиента и доверителя, это прекрасно. Что же касается самого ее действия, то она реагирует, как реагирует. Обычно это похоже на человека, которого застали врасплох. Но это её личное дело, ко мне это мало имеет отношения, просто какая-то её реакция», — сказал он.

По словам адвоката, ему позвонило около «где-то человек 200» коллег, которые «с большим удовольствием хотели бы представлять мои интересы в суде».

«Правда, никто не понимает сути иска. Но мне было очень приятно», — добавил Добровинский.

Об иске Алсу

Ранее певица на своей странице в Instagram* заявила, что она и ее адвокаты будут привлекать Добровинского «к ответственности за распространение ложной информации». Она не уточнила, о каких претензиях идет речь, но напомнила, что его уже лишали статуса адвоката.

В октябре 2020 года Добровинского лишили статуса адвоката на два года, обвинив его в нарушении адвокатской этики. Он обещал оспорить это решение.

РБК уточняет, что Алсу также обвинила Добровинского в том, что активно пиарится» на ее имени и вместе с его доверителем «специально выдумывает небылицы» про нее. В качестве примера она опубликовала статьи, что якобы подала иск о разделе имущества в суд Великобритании, и о том, что у нее появился новый возлюбленный. Эти данные певица ранее опровергла.

Также артистка написала в своих соцсетях, что «расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго», добавив, что такие люди «будут говорить всем, что вы «сошли с ума»». Алсу не назвала имени, но пользователи соцсетей уверены, что речь идет о ее бывшем муже.

О скандале с разводом певицы и Яна Абрамова

В конце весны стало известно о разводе Алсу. Артистка была замужем за бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет. Официальная причина расторжения брака не называлась, но «Комсомольская правда» и другие СМИ писали, что это произошло из-за романа Абрамова с Анастасией Решетовой. Официально эта информация не подтверждалась.

Издание Msk1.ru писало, что бывший муж был готов передать Алсу виллу на Кипре за 450 млн рублей, коллекцию ювелирных украшений за 500 млн, Cadillac Escalade и Mercedes S-class, стоимость которых в общей сложности составляет 15 млн рублей и так далее.

27 августа Абрамов и Алсу официально развелись, трое детей пары остались с матерью. На 7 октября запланировано повторное заседание о разделе имущества.

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