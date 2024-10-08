Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров ― старший сын главы республики Рамзана Кадырова ― призвал чеченцев прекратить участие в поп-ММА, поскольку это противоречит чеченским традициям и ценностям. Об этом Кадыров-младший написал в своем телеграм-канале.

Поп-ММА ― проведение боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами, обычно известными людьми: артистами, блогерами.

«Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — говорится в посте Ахмата Кадырова.

Деятельность и поведение бойцов поп-ММА вызывают «глубокую озабоченность», а также «порочат честь» и чеченского народа и мусульманскую веру, заявил глава республиканского Минспорта.

«Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом. <…> Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаете последствий своих действий», — написал Кадыров.

По его мнению, поведение бойцов поп-ММА подрывает уважение к чеченскому народу и культуре, к чему власти республики «не могут оставаться равнодушными». В связи с этим Кадыров призвал чеченцев сосредоточиться на турнирах, которые «соответствуют традициям и культуре» Чечни.

Поп-ММА много потеряет, если представители Чечни последуют призыву Кадырова-младшего, заявила в разговоре с «Подъемом» пиар-менеджер бойцов ММА Наталья Буланова. В то же время она поддержала Кадырова, отметив, что «это совсем не в менталитете кавказских спортсменов — вот эти маты, драки, оскорбления, которые сейчас происходят».

«И вообще, если мы берем глобально, у них религия запрещает драться полураздетыми на публику, а они это делают. Поэтому здесь, скорее, соглашусь с министром спорта Чечни. Потому что это никак не вписывается в концепцию и традиционные ценности чеченцев», — сказала Буланова.

В 2021 году бывший министр спорта Чечни Хамзат Кадыров говорил, что бойцы из республики не будут участвовать в поп-ММА из-за несоответствия этих турниров национальным обычаям и традициям. В числе организаций, которые «отвечают традициям» чеченского народа, Кадыров называл UFC, Bellator и ACA.