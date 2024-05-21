Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат назначен новым министром республики по физической культуре и спорту. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Днем 21 мая состоялось заседание кабинета министров Чечни, в ходе которого исполняющий обязанности председателя правительства Иса Тумхаджиев объявил о кадровых изменениях в органах власти.

«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни», — написал Кадыров-старший.

Кроме того, руководитель республики сообщил, что вместо его сына министерство по делам молодежи в возглавит первый замминистра спорта Рамзан Висмурадов, который также является зятем главы Чечни.

На пост министра промышленности и энергетики вместо Адама Хакимова назначен Темирлан Хучиев. До этого он занимал пост главы администрации Ачхой-Мартановского района. Преемником Хучиева становится руководитель Итум-Калинского района Хоза Бурсагов, а его место займет первый замглавы муниципалитета Альберт Рабуев.

По словам Кадырова, новые главы муниципалитетов приступят к исполнению своих обязанностей «после предусмотренной законодательством процедуры одобрения».

Ранее в этот день стало известно, что с поста главы правительства Чечни ушел Муслим Хучиев, занимавший эту должность с 2018 года. По словам Рамзана Кадырова, Хучиев переходит «на другую работу».

18-летний Ахмат Кадыров уже второй раз за год становится главой министерства. В феврале 2024 года его назначили министром по делам молодежи Чечни. В тот же день молодому человеку вручили орден Кадырова.