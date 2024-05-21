Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — написал Кадыров.

О том, куда именно переходит Хучиев, глава Чечни не сообщил.

Исполняющим обязанности главы правительства республики назначен Иса Тумхаджиев — министр автомобильных дорог Чечни и первый зампредседателя правительства.

15 мая также ушел в отставку председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Муслиму Хучиеву 52 года. В 1994 году он окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и начал карьеру в СМИ с работы в редакции ВГТРК. С 1998 по 2004 года работал в частных компаниях, потом был назначен руководителем пресс-службы президента Чеченской Республики, а уже в конце 2005 года — первым замруководителя аппарата главы региона.

Дважды (в 2007-2012 и 2015-2018 гг.) Хучиев работал мэром Грозного, в первый раз Кадыров освободил его от должности из-за нарушений земельного законодательства: оказалось, что мэрия принимала решения об отводе земельных участков с нарушением установленных норм.

При Хучиеве в Грозном построили крупнейшую в Европе мечеть «Сердце Чечни», комплекс «Грозный-Сити», а также спорт-комплекс «Ахмат-Арена». Будучи мэром, Хучиев одновременно являлся вице-президентом Регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

В 2013 году Хучиев также выполнял обязанности советника главы Чечни, а позже был назначен министром экономического и территориального развития республики. Летом 2018 года Хучиева утвердили на пост главы правительства Чечни, который он занимал до сих пор.

В 2019 году США ввели персональные санкции в отношении Хучиева из-за нарушения прав человека. В Госдепартаменте полагали, что премьер мог быть причастен к пыткам в регионе. В августе 2023 года Минфин США включил чеченского премьера в обновленный санкционный список, связав его с «принудительными перемещениями и депортациями» украинцев.