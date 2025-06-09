ФСБ сообщила о задержании двух мужчин, у которых при себе были самодельные взрывные устройства. По данным ведомства, они планировали диверсию на одном из московских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Задержанные — россияне 1987 и 1999 годов рождения. В ФСБ сообщили, что подозреваемые независимо друг от друга установили контакт с представителями спецслужб Украины.

Мужчины арестованы, в отношении них возбуждены дела о покушении на диверсию (п. «в» ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 30 УК РФ) и незаконном ношении взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Позже ФСБ показала запись допроса задержанных, пишет «Ъ». Один из них рассказал, что планировал устроить взрыв на оборонном заводе с помощью замаскированных под пауэрбанки самодельных бомб.

По данным спецслужбы, подозреваемый трудоустроился на один из заводов ОПК в Москве. Название предприятия не называется.

Задержанный сообщил, что он должен был «осуществлять разведывательную деятельность и, возможно, диверсионную».

«Я лишь доставил их (бомбы. — прим.ред.), после чего меня задержали», — сказал он.

ФСБ обратила внимание внимание на то, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Телеграм и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

Утром 9 июня ФСБ также сообщила о предотвращении незаконного вывоза за границу авиационно-технического имущества, включая новые комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17.