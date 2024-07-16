Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике, прибыв на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки штата Висконсин. Политик вышел на сцену с забинтованным ухом, передает The Washington Post.

На съезде Трампа представили как «следующего президента Соединенных Штатов Америки». Во время его выхода присутствовавшие скандировали «США» и «Борись, борись, борись!». На сцену кандидат вышел под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США». New York Times заметила, в композиции есть строка «Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня».

Основное выступление Трампа запланировано на вечер 18 июля.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля на его встрече со сторонниками в Пенсильвании. По словам очевидцев, выстрелы раздались практически сразу после того, как кандидат в президенты поднялся на сцену. Одна из пуль рассекла Трампу ухо, после чего агенты Секретной службы США окружили его и увели.

Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк. Он был убит. По данным ФБР, нападавший действовал в одиночку, а винтовку AR, из которой он стрелял по Трампу, получил от отца. Оружие было приобретено на законных основаниях.

Полиция пока не установила мотивы, побудившие мужчину совершить покушение. В его доме и автомобиле обнаружены «подозрительные устройства».

Как рассказали источники CNN в правоохранительных органах, стрелявший залег на крыше здания неподалеку от места проведения митинга. Изучив карту, телеканал пришел к выводу, что расстояние между Круксом и Трампом составляло от 120 до 150 метров. ФБР устанавливает, какие пробелы в системе обеспечения безопасности митинга дали возможность стрелку беспрепятственно пробраться к месту засады.

В списках избирателей Крукс зарегистрирован как республиканец, но три года назад пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, которая занимается повышением явки избирателей в интересах демократов.

Позже в интервью New York Post Трамп рассказал, что врач в больнице, куда он обратился, никогда не сталкивался с выжившими поcле стрельбы по ним из винтoвки AR-15. По его словам, он бы погиб, если бы в момент выстрела не повернул голову вправо, чтобы прочесть надписи на плакатах о нелегальных мигрантах. Сотрудники Секретной службы США проделали «фантастическую работу», «уложив [стрелявшего] одним выстрелом прямо между глаз», добавил политик.