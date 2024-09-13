Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил действующего главу британского правительства Кира Стармера и канцлера казначейства Рэйчел Ривз в «экономической безграмотности» и «войне против богатых», которая привела к «утечке мозгов в стиле 1970-х». Свою точку зрения Джонсон излагает в колонке для таблоида The Daily Mail.

По его словам, британские миллионеры один за другим покидают страну, перебираясь в места, где законы намного более лояльны к бизнесу — и нет «абсурдных и ненужных налогов лейбористов».

«В тот самый момент, когда Стармер отказался от любых попыток контролировать въезд нелегальных мигрантов, богатство и таланты начинают параллельно утекать. Только в этом году эта страна попрощалась примерно с 10 тысячами миллионеров — потому что если Британию вот-вот поглотит Стармергеддон, они говорят себе: убираемся отсюда», — пишет Джонсон.

Он ссылается на некие «оценки», согласно которым к 2028 году Британия лишится 500 тысяч миллионеров, которые сбегут, как «аристократы, спасавшиеся от Французской революции». По мнению Джонсона, «правительство лейбористов и экономически неграмотные левые, управляющие страной», воспримут этот исход с «суровым безразличием».

«Ну и что, скажут они, если мы потеряем несколько магнатов и предпринимателей. Скатертью дорога этим щеголям, говорят левые: никто не будет по ним скучать», — прогнозирует экс-премьер.

Сам он расценивает «утечку миллионеров» как «катастрофу для Британии и британской экономики».

«Когда я был мэром Лондона, у нас было больше миллиардеров, чем в любом другом городе на Земле. Я хвастался, что наш город является их естественной средой обитания, так же как джунгли Суматры идеально подходят для орангутанга», — вспоминает Джонсон.

По его словам, «идеи, энергия и амбиции богатых» стимулируют рост экономики во всех отраслях, а без них налоговые поступления будут постепенно снижаться, и Стармеру придется утяжелить налоговое бремя для граждан, чтобы оплачивать растущие государственные расходы.

В качестве примера Джонсон привел решение правительства отменить зимнюю скидку на топливо для 90 процентов ее получателей. Он поясняет, что эта мера обусловлена «не какой-то мифической черной дырой в государственных финансов», а выбором лейбористов — «открыть коллективный кошелек для профсоюзов», предложив машинистам поездов 15-процентное повышение зарплаты. «Хотя они и так зарабатывают около 60 тысяч фунтов стерлингов (более 7 млн рублей) в год», — возмутился экс-премьер.

Нынешнее британское правительство «по сложности и роскоши начинает напоминать позднюю Римскую империю», считает Джонсон, обвиняя Стармера и Ривз в том, что они пасуют перед профсоюзами и собственными министрами.

Рэйчел Ривз стала первой женщиной, занявшей пост канцлера казначейства Великобритании. The Guardian писала, что таким образом Ривз преодолела один из немногих «стеклянных потолков», которые остались в британской политике.

«Когда Маргарет Тэтчер покинула №10 [резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10] в 1990 году, там было 600 человек. Когда Тони Блэр покинул свой пост в 2007 году, там было 1000 человек. Сейчас их около 8000. Чем они все занимаются, и что делает Стармер по этому поводу? Ничего, кроме, конечно, предоставления всем права работать из дома и чтобы их не беспокоил начальник в выходные», — ирониризирует Джонсон.

Он убежден, что, в отличие от богатых британцев, которые могут позволить себе перебраться в другие страны и переместить свои активы, обычные жители страны «будут разорены», потеряв имущество и пенсии.