В ночь на 27 октября умер известный худеющий пермский кот Крошик. Накануне животному резко стало плохо, он начал задыхаться, сообщила во «ВКонтакте» руководитель приюта для бездомных кошек «Матроскин» Галя Море.

«Сегодня ночью Крошика не стало. Эта новость отзывается звенящей пустотой в самом сердце. Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки. Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере», — говорится в сообщении.

По словам Море, постепенно состояние животного стало ухудшаться и ему не смогли помочь даже реанимационные действия врачей.

«Умирая, он был не один. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи. Те врачи, которые вытягивали из лап смерти самых наших безнадежных пациентов», — отметила она.

Море рассказала, что, по предварительным данным, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

Пермский кот Крошик был отправлен на лечение в реабилитационный центр два месяца назад. Ранее он жил в подвале пермской больницы, куда жители приносили так много еды, что вес кота достиг 17 кг. В результате он уже не мог передвигаться, а ветеринары не могли сделать ему УЗИ: из-за чрезмерной жировой прослойки датчики оборудования не срабатывали.

13 сентября в посвященной Крошику группе сообщили, что животное уже похудело больше чем на 1 кг, что связано с выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. 21 октября стало известно, что с начала реабилитации Крошик похудел почти на 3 кг (до 14,2 кг) и уже «осваивает территорию реабилитационного центра», запрыгивая на пуфики и подушки.

Об истории 14-летнего Крошика писали британские Daily Mail и The Sun и американская New York Post.

Накануне, 26 октября, руководитель приюта для бездомных кошек «Матроскин» сообщила, что Крошик экстренно госпитализирован в ветеринарную клинику и лежит в кислородной камере в тяжелом состоянии. По ее словам, здоровье кота сильно пострадало из-за «жизни в тесной кладовке подвала, где его раскормили до близкого к смертельному весу».