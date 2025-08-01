Четверо бортпроводников авиакомпании Alaska Airlines подали иск к корпорации Boeing в связи с инцидентом, произошедшим в январе 2024 года, когда во время полета аварийная дверь самолета 737 MAX 9 отделилась от фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона. Об этом сообщает The Seattle Times.

Как следует из судебных материалов, члены экипажа получили психологические травмы и испытали сильный стресс после произошедшего. Истцы настаивают, что компания Boeing должна быть привлечена к ответственности за допущенную халатность и возместить причиненный моральный ущерб.

«Этот акт халатности <…> создал множество препятствий для моего возвращения на работу мечты, с которой я с гордостью связала свою карьеру», — отметила в своем заявлении одна из истиц Мишель Хьюз.

Адвокат Трейси Браммайер, представляющая интересы бортпроводников, заявила, что каждый из четырех членов экипажа вел себя мужественно, четко следуя предписанным процедурам и обеспечивая защиту пассажиров, рискуя при этом своей жизнью.

«Они заслуживают полноценной компенсации за этот травмирующий опыт, изменивший их жизнь», — отметила юрист.

В ночь с 5 на 6 января 2024 года лайнер Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершал регулярный рейс по маршруту Портленд-Онтарио. Через несколько минут после взлета, когда воздушное судно достигло высоты около 5 километров, произошло аварийное отделение заглушки аварийного выхода, что привело к полному отрыву двери и последующей разгерметизации салона. В результате возникшей нештатной ситуации экипаж был вынужден принять решение о немедленном возвращении и совершил экстренную посадку в аэропорту отправления.

На борту воздушного судна находились 171 пассажир, некоторым из которых после приземления потребовалась медицинская помощь. При этом, все находящиеся на борту, включая членов экипажа, остались живы — этому способствовало то, что пассажиры не расстегивали ремни безопасности после набора высоты, а кресла в зоне разрушенного аварийного выхода оказались незанятыми.

Отлетевший люк обнаружил на своем заднем дворе школьный учитель из Портленда. После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на эксплуатацию Boeing 737-9 MAX, затронувший 171 воздушное судно этой модели.

В официальном сообщении регулятора подчеркивалось, что возобновление полетов будет зависеть исключительно от гарантий безопасности, а не от сроков проверок. На тот момент заявлялось, что инспекция затронет около 40 лайнеров. Тогда же авиакомпания Alaska Airlines также приняла превентивные меры, сняв с рейсов все 65 своих Boeing 737 MAX.

В июне этого года Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал итоги расследования инцидента, возложив ответственность на компанию Boeing и ее субподрядчика Spirit Aerosystems. По заключению экспертов, авиастроительный гигант допустил серьезные упущения в подготовке сотрудников и контроле производственных процессов. Частичную ответственность за произошедшее регуляторы признали и за FAA.