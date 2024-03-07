Власти Германии опасаются, что их граждане приедут в Россию и сделают вывод, что «их собственные политики дурили все эти годы». Такое мнение в разговоре с RTVI выразила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя рекомендацию Берлина с призывом не ездить в Россию.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили все эти годы», — заявила Захарова.

7 марта МИД Германии выпустил пресс-релиз, в котором ведомство «настоятельно не рекомендует» ездить в Россию гражданам ФРГ и немецко-российским гражданам с двойным гражданством. «Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар)», — говорится в сообщении.

МИД Германии связал такое предостережение с риском «произвольного ареста» в России, а также возможными атаками беспилотниками, в том числе на Москву. Также ведомство не исключило атак на общественный транспорт, в том числе на поезда.

Берлин и ранее рекомендовал своим гражданам не ездить в Россию, но теперь в рекомендацию добавили слово «настоятельно». Впервые такая рекомендация была выпущена немецким МИДом в феврале 2022 года на фоне обострения конфликта на Украине.

В среду, 6 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России очень любят немцев и Германию. В то же время представитель Кремля выразил мнение, что в ФРГ «прошло время мудрых политиков» и «там делают много ошибок».