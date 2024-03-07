Министерство иностранных дел Германии изменило рекомендации для сограждан и лиц с двойным гражданством по поездкам в Россию и теперь «настоятельно не рекомендует» им туда отправляться. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар). В Российской Федерации граждане Германии и немецко-российские граждане с двойным гражданством также подвергаются риску произвольного ареста», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в рекомендациях говорится о риске атак беспилотниками, в том числе на Москву.

«То же самое касается возможных атак на сеть общественного транспорта, особенно на движение поездов», — отметили в МИД Германии.

В ведомстве также призвали граждан избегать «пребывания вблизи военных баз и важных объектов оборонной промышленности».

Берлин впервые рекомендовал своим гражданам не посещать Россию в феврале 2022 года на фоне обострения конфликта на Украине. Через год рекомендации МИД были обновлены. Ведомство просило избегать скопления людей во время массовых мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества.

Накануне, 6 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России очень любят немцев и Германию. Однако, по его словам, в Германии «прошло время мудрых политиков» и «там делают много ошибок».

Главный редактор российского госканала RT Маргарита Симоньян 1 марта заявила, что ей передали аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров ВС Германии, которые обсуждали, как «будут бомбить Крымский мост» и как это сделать так, чтобы «Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

Позже Симоньян опубликовала 38-минутную запись разговора на немецком языке, в котором, как утверждается, участвовали в том числе начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц. По словам Симоньян, разговор был записан 19 февраля.

В России перехваченный разговор офицеров вызвал резкую критику. Официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от Берлина объяснений, подчеркнув, что «попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посчитал, что Германия готовится к войне с Россией.

5 марта министр обороны Германии Борис Писториус связал утечку разговора офицеров бундесвера с «индивидуальной ошибкой» одного из участников беседы, который не прошел процедуру безопасного подключения. По его словам, системы связи военных скомпрометированы не были.