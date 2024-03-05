Министр обороны Германии Борис Писториус связал утечку разговора офицеров бундесвера (ВС ФРГ) с «индивидуальной ошибкой» одного из участников беседы, который не прошел процедуру безопасного подключения. По его словам, системы связи военных скомпрометированы не были.

«Не все участники соблюдали процедуру безопасного подключения», — сказал Писториус (цитата по таблоиду Bild).

Министр отметил, что, согласно имеющимся данным, произошла утечка данных участника разговора в Сингапуре: этот офицер подключился к разговору военных через «открытое соединение».

По данным Bild, речь идет о бригадном генерале Франке Грефе, который в день разговора — 19 февраля — находился в Сингапуре, где проходила авиационная выставка.

Писториус в связи с утечкой разговора инициировал предварительное дисциплинарное расследование в отношении участников беседы. Вместе с тем министр отметил, что произошедшее не подорвало доверие к Германии со стороны стран-союзников. По его словам, в ходе телефонных разговоров с партнерами он «не ощутил никакого недовольства».

Запись разговора военных ФРГ ранее обнародовала главред RT Маргарита Симоньян. Она выступила с утверждением, что высокопоставленные офицеры ВС Германии обсуждали, как «будут бомбить Крымский мост» и как это сделать так, чтобы «Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

Симоньян опубликовала 38-минутную запись разговора на немецком языке, в котором, как утверждается, участвовали в том числе начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц. По словам главреда RT, разговор был записан 19 февраля.

Русская служба Би-би-си утверждает, что если прослушать всю запись, то «становится ясно, что военные обсуждают не планы удара по Крымскому мосту (в записи его называют “мост на востоке”), а вопрос поставки в Украину ракетных систем Taurus и то, как дальше Киев мог бы эти ракеты использовать». Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом выступает против поставок Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus.

В России перехваченный разговор офицеров бундесвера вызвал резкую критику. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от Берлина объяснений, подчеркнув, что «попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посчитал, что Германия готовится к войне с Россией.

ТАСС в понедельник, 4 марта, сообщил, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф в связи с разговором германских офицеров был вызван в МИД России. Сам Ламбсдорф после этого заявил агентству DPA, что посетил российский МИД не по процедуре вызова, а по «приглашению поговорить на различные двусторонние темы».

По оценке немецкой вещательной организации Deutsche Welle*, в немецкой армии «разразился самый крупный связанный с Россией шпионский скандал за многие годы». Согласно Bloomberg, утечка разговора привела к очередному разладу между Германией и ее союзниками по поводу поставок Украине высококачественного оружия, а также вызвала раздражение Парижа и Лондона.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне скандала заявила об усилении мер по защите от шпионажа. «Мы еще больше усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события», — сказала Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

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