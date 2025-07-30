Великобритания признает независимость Палестины в сентябре на Генассамблее ООН, если Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер после экстренного заседания кабмина страны.

Лондон также ожидает, что Израиль предпримет действия для разрешения растущего гуманитарного кризиса в секторе Газа, обяжется урегулировать военный конфликт мирным способом и «откажется от планов аннексировать Западный берег».

С другой стороны, Стармер призвал ХАМАС немедленно освободить всех израильских заложников (сейчас в тоннеле Газы остаются около 20 человек, которые еще живы, и 30 тел убитых), а также разоружиться и согласиться на прекращение огня. Также Лондон по сути согласился с требованием Израиля, что группировка больше не должна управлять сектором Газа.

В сентябре британские власти оценят, пошли ли конфликтующие стороны навстречу требованиям Лондона, подчеркнул Стармер. По его словам, Великобритания вместе с международными партнерами (среди них Франция и Германия) разрабатывает план по достижению мира в региона, который «обеспечит безопасность и надлежащее управление в Газе и проложит путь к переговорам по решению конфликта на основе принципа сосуществования двух государств».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил слова Стармера — по его мнению, британский коллега «поощряет чудовищный терроризм ХАМАС».

«Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Великобритании завтра», — заявил Нетаньяху.

Два высокопоставленных британских чиновника сообщили The New York Times, что Стармер неоднозначно относился к признанию Палестины в данный момент, поскольку считал это «показным» жестом, который в реальности не изменит ситуацию и даже может осложнить переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Ранее Стармер провел переговоры в Шотландии со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора был затронут и гуманитарный кризис на Ближнем Востоке. Как отмечает The Guardian, Трамп, обеспокоенный кадрами голодающих детей в Газе, дал понять Стармеру, что Вашингтон не будет возражать, если Лондон объявит о своем намерении признать Палестину.

«Я не собираюсь занимать какую-либо позицию [по Палестине]. Я хочу, чтобы люди были накормлены», — сказал тогда Трамп.

Накануне эксперты ООН предупредили, что в Газе разворачивается «наихудший сценарий голода» из-за проблем с поставками продовольственной помощи. Блокада палестинского эксклава продолжалась с марта по май, сейчас поставки возобновились с подключением Гуманитарного фонда Газы (GHF). Цель — не допустить попадания гумпомощи в руки хамасовцев. Однако в адрес этой американской частной компании сыпятся обвинения в том, что возле пунктов раздачи гибнут люди. В GHF все отрицают — там настаивают, что давку и стрельбу устраивает сам ХАМАС.

В свою очередь, глава израильского МИД Гидеон Саар назвал ложными предположения о том, будто Израиль насильно морит голодом жителей Газы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что намерен признать независимость Палестину на Генассамблее ООН в сентябре этого года. Тогда госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал план французского лидера, назвав его «пощечиной жертвам 7 октября».