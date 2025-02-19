Суд в Японии приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который в 2023 году бросил самодельное взрывное устройство в тогдашнего премьер-министра Фумио Кисиду. Об этом сообщает Asahi.

25-летний Рюдзи Кимура признан виновным по пяти пунктам обвинения, включая покушение на убийство, нарушение законов о взрывчатых веществах и выборах на государственные должности.

15 апреля 2023 года Кимура бросил взрывное устройство в премьера во время его предвыборной речи в рыболовецком порту Сайкадзаки в городе Вакаяма. На мероприятии присутствовало около 200 человек. Полицейский и один из зрителей получили легкие ранения, Кисида не пострадал. Менее чем за год до этого, в июле 2022 года, в результате покушения на предвыборном мероприятии был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Прокуратура требовала приговорить Кимуру к 15 годам тюремного заключения. По версии обвинения, подсудимый предварительно испытал бомбу и полностью осознавал ее опасность. Взорвав устройство в многолюдном месте, «он продемонстрировал свое намерение убить или нанести вред», заявили прокуроры в суде.

Они также ссылались на результаты полицейского эксперимента с использованием копии взрывного устройства. Согласно выводам специалистов, «бомба была достаточно мощной, чтобы разбросать металлические осколки, образовавшиеся в результате взрыва, на значительное расстояние, сохранив при этом их смертоносную силу».

Кимура отрицал, что собирался причинить кому-либо вред. Он объяснил, что хотел привлечь внимание к своему судебному иску против государства, поданному из-за недовольства избирательной системой. В 2022 году Кимура пытался доказать в суде неконституционность возрастных ограничений для кандидатов в депутаты верхней палаты японского парламента, но его иск был отклонен.

По словам Кимуры, бомба была спроектирована таким образом, чтобы взрыв произошел с задержкой. Подсудимый рассчитывал, что люди увидят «густой дым» и у них будет «как минимум минута, чтобы спастись», передает Japan Times. Защита просила для Кимуры три года лишения свободы.