Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что переговорный трек с Россией сейчас находится на паузе, но его планируют возобновить уже в сентябре.

По его словам, подготовка к этому уже фактически началась, и в ближайший месяц стоит ожидать новых шагов в этом направлении.

На вопрос о том, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков, Буданов ответил утвердительно.

«Я надеюсь на это, да. Ну, и с американцами тоже. Без них никак», — заявил он.

Свое заявление руководитель Офиса президента сделал в эксклюзивном комментарии изданию «Новини. LIVE».

В том же комментарии Буданов* высказался и о возможной мобилизации женщин в украинской армии, назвав эту идею странной, пока в стране не мобилизованы все военнообязанные мужчины.

Ранее тему призыва женщин прокомментировали и в Госдуме: опрошенные RTVI депутаты назвали возможную мобилизацию признаком слабости Киева.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга