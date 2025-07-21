Украинская модель Мария Ковальчук, получившая в марте множественные переломы в ОАЭ, раскрыла подробности вечеринки в дубайском отеле. В интервью журналистке Ксении Собчак она рассказала, что познакомилась с двумя русскоязычными молодыми людьми, которые якобы избили ее и оставили умирать. Спастись ей удалось лишь благодаря проезжавшей мимо машине. Что случилось с девушкой в Дубае — в материале RTVI.

Популярную 20-летнюю модель нашли в Дубае 19 марта. У Марии Ковальчук были переломы рук, ног и позвоночника, она была обездвижена и не могла говорить. По версии полицейских, девушка могла получить серьезные травмы после падения с высоты.

В интервью Ксении Собчак на YouTube девушка впервые рассказала, как проходит процесс восстановления, что произошло в тот вечер в Дубае, и кого она обвиняет в нападении.

«Ребята были полутрезвые»

По словам Ковальчук, 11 марта она собиралась улететь из Дубая в Таиланд, но проспала свой рейс. Позднее в лобби отеля, где девушка остановилась, она встретила молодого человека по имени Артем, который, по данным «Осторожно, медиа», является сыном российского предпринимателя Олега Папазова. Девушка уже была с ним знакома и рассказала, что ее билет «прогорел», а ей нужно покинуть номер. Тогда Артем предложил ей остаться в его номере, а в Таиланд пообещал доставить на частном самолете отца.

По данным журналистов, Олег Папазов владеет товарными знаками американской сети пекарен Cinnabon. У Папазова-младшего в собственности находится торговая марка Papsburg’er, называвшаяся до 2022 года Hesburger.

Мария Ковальчук согласилась на предложение. Чуть позже в номере устроили вечеринку, гостями которой были дети российских и украинских бизнесменов.

«Ребята были полутрезвые, они с вечеринки приехали. И в целом на протяжении суток все нормально проходило. Мы общались, обсуждали нашу поездку в Таиланд. Я даже позвонила маме, сказала, что все хорошо, ребята нормальные», — уточнила девушка.

Среди участников вечеринки оказалась 19-летняя Александра Мерцалова (у ее отца Антона в Москве находится медицинский центр, а сама она якобы занималась криптовалютным бизнесом), а также 16-летняя уроженка Киева, которая в соцсетях называет себя «самым молодым бровистом Украины».

По словам Ковальчук, на вечеринке были еще двое молодых людей: 21-летний Максим Крашенинников из Омска и 28-летний Александр Лаптинский из Беларуси. Девушка уточнила, что первый быстро покинул вечеринку.

«Ты принадлежишь нам»

Как рассказала модель, молодые люди нюхали «белый порошок» и пили виски. Вскоре «у парней поехала крыша». По словам Ковальчук, ее начали оскорблять и унижать, а Папазов и Лаптинский склоняли к сексу и вели себя агрессивно.

«Они пили очень крепкий алкоголь, вроде виски. Начали поддевать меня, мол, почему я не пью. Потом пошли какие-то агрессивные толчки, стали подшучивать: „Ты принадлежишь нам. Будем делать все, что хотим“», — отметила собеседница Собчак.

По ее словам, девушки на вечеринке не реагировали на происходящее, а Мерцалова даже присоединилась к избиению Ковальчук, забрала ее личные вещи и надела ее платье. Журналисты попытались связаться с девушкой, но та отключила телефон и не выходит не связь.

Отбившись, модель попыталась сбежать из отеля, однако молодые люди затащили ее обратно в номер. Когда они вышли на балкон, Ковальчук вновь ринулась на улицу. Ей удалось покинуть отель и спрятаться на ближайшей стройке, но там ее настигли «обезумевшие» Папазов и Лаптинский. По словам Ковальчук, они избили ее и сбросили с высоты.

«В момент у меня просто память оборвало. Скорее всего, был удар по голове. Следующая сцена — помню, что я просила о помощи мимо проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Я была в отельном халате», — уточнила девушка.

Она добавила, что доказательств избиения у нее нет, потому что «прошло три месяца, полиция дотянула до того момента, когда камеры стирают».

«Учусь ходить с костылями»

Пострадавшая рассказала, что 12 марта ее доставили в больницу, где провели несколько операций на черепе и позвоночнике. На протяжении пяти дней она находилась на аппарате ИВЛ. Медики предполагали, что она либо упала с высоты, либо стала жертвой ДТП. Выписали ее только в апреле: сейчас она проходит реабилитацию в Норвегии.

«Передвигаюсь в основном на коляске и использую костыли тоже. У меня еще один перелом ноги. До сих пор заживает нога, и пока не могу нагрузку давать на нее. Поэтому постепенно учусь ходить с костылями заново. И коляска тоже мой основной транспорт», — объяснила Мария Ковальчук.

Как добавила мать пострадавшей Анна, лечение оплатили власти Дубая. По ее словам, это стало частью соглашения с чиновниками: они потратили «миллионы колоссальные», она же в ответ обязалась «не говорить плохое» о руководстве эмирата.

Как сообщили журналисты, полицейские задержали Артема Папазова и Александра Лаптинского, их отправили под стражу, однако через день отпустили. Следствию они рассказали, что якобы пытались найти Ковальчук и помочь ей. Дал показания и Максим Крашенинников: он заявил, что сам пригласил модель на вечеринку, однако сам покинул ее рано. Александру Мерцалову правоохранители опрашивать не стали. По информации журналистов, девушка тоже оказалась в больнице после вечеринки, а затем вернулась в Россию.