Японские бизнесмены заинтересованы в контактах с Россией, но официальный Токио сдерживает сближение с Москвой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что власти Японии из-за существующей напряженности в отношениях с Москвой будут и дальше призывать своих граждан, в том числе официальных лиц, отказываться от поездок в Россию.

«За этим визитом может последовать ряд других поездок в Москву, тем самым будет меняться мнение у японских политиков. Чтобы каким-то образом сгладить свое неудобное положение, они заговорили о риске, террористических опасностях и так далее. Думаю, что в любом случае сегодня и бизнес заинтересован в контактах, но это всячески пытаются сдерживать», — заявил Чепа.

По его словам, отношения Москвы и Токио сейчас «находятся на низком уровне».

«Не мы начинали такие действия, не мы предлагали открытую подчас вражду, это были японцы. Естественно, под давлением США и под влиянием коллективного западного настроя и происходят эти действия», — добавил депутат.

Ранее генсек японского правительства Есима Хаяси на фоне визита в Москву депутата Мунэо Судзуки призвал граждан страны отказаться от любых поездок в Россию. Он объяснил это тем, что Российская Федерация «отнесена к странам с третьим уровнем опасности».

В рамках визита в Россию Мунэо Судзуки запланированы встречи с представителями МИД и Росрыболовства. Японский депутат намерен поднять на них вопросы о возобновлении промысла морской капусты у острова Сигнальный Малой Курильской гряды, а также о посещении могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.