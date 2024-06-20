Сильные ливни прекратятся в Москве и области уже 20 июня, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, вечером в четверг ожидается небольшой дождь.

«Серьезные дождики закончатся уже сегодня. Уже сегодня вечером будет совсем небольшой дождик. Завтра — есть такая формулировка «местами небольшой кратковременный дождь». Понимаете, да, что не все москвичи и жители Подмосковья ощутят эти дожди», — пояснил синоптик.

Также Вильфанд отметил, что в выходные будет ясная малооблачная погода, преимущественно без осадков или с такой формулировкой «местами небольшой кратковременный дождь».

«Самое главное, что будет много солнца», — добавил он.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее рассказал RTVI, что после четверга жителей столицы ждет похолодание и переход к более спокойной, более прохладной погоде с гораздо меньшим количеством осадков.

Вильфанд пояснял, что сильные дожди связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. По словам синоптика, июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений.