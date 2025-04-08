Иран окажется в опасности, если переговоры с США по атому не увенчаются успехом. Об этом с Белом доме заявил американский президент, передает РИА Новости.

«Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся», — сказал Трамп.

Накануне он заявил, что США и Иран ведут «прямые переговоры».

«Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится», — сказал президент США.

При этом 8 апреля три иранских чиновника, осведомленные о переговорах с Вашингтоном, сообщили The New York Times, что власти Ирана смотрят по-другому на предстоящий диалог. По их словам, делегация каждой страны будет сидеть в отдельном кабинете, а оманские дипломаты будут передавать их сообщения друг другу.

6 апреля Reuters писал, что иранская армия на фоне возможного конфликта с США приведена в состояние повышенной готовности. По словам источника агентства, Тегеран обсуждает с Москвой вопрос о возможной поддержке в этой ситуации.

Издание также пишет, что исламская республика «сопротивляется требованиям США вести прямые переговоры по своей ядерной программе», но при этом готова вести непрямые переговоры с Вашингтоном через Оман, который давно выступает посредником между странами. Кроме того, Иран предупредил своих соседей, на территории которых находятся базы США, что они могут «оказаться на линии огня, если будут вовлечены» в возможный американо-иранский конфликт.

Трамп ранее уже заявлял, что вместо противостояния предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе. При этом американский лидер заявил, что если Иран не заключит сделку с США, то «будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели».