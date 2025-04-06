Иранская армия на фоне возможного конфликта с США приведена в состояние повышенной готовности, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника. По его словам, Тегеран обсуждает с Москвой вопрос о возможной поддержке в этой ситуации.

Как пишет агентство, исламская республика «сопротивляется требованиям США вести прямые переговоры по своей ядерной программе», но при этом готова вести непрямые переговоры с Вашингтоном через Оман, который давно выступает посредником между странами.

Иран также предупредил своих соседей, на территории которых находятся американские базы, что они могут «оказаться на линии огня, если будут вовлечены» в возможный американо-иранский конфликт, отмечает источник Reuters.

«Иран направил уведомления Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Турции и Бахрейну о том, что любая поддержка нападения США на Иран, включая использование их воздушного пространства или территории американскими военными во время нападения, будет считаться актом враждебности <…> и будет иметь для них серьезные последствия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, аятолла [верховный лидер Ирана, чей статус выше президента] Али Хаменеи «привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной готовности».

«Иран пытается получить больше поддержки от России, но скептически относится к приверженности Москвы своему союзнику», — рассказал Reuters другой иранский чиновник.

Такое отношение Тегерана вызвано тем, что позиция российской стороны будет «зависеть от динамики» отношений между Трампом и Путиным, заявил собеседник агентства.

Президент США ранее заявлял, что вместо противостояния предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе. При этом Трамп заявил, что если Иран не заключит сделку с США, то «будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели».

Один из собеседников Reuters считает, что у двух стран есть примерно два месяца для того, чтобы добиться договоренностей, так как Тегеран опасается, что в случае затягивания переговоров Израиль «может начать свою собственную атаку».

Один из собеседников агентства уточнил, что, хотя этот путь может быть «тернистым», такие переговоры могут начаться в ближайшее время, если США поддержат их.

В 2020 году Иран нанес удары по американским базам в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по Багдаду.

Ядерная сделка между Ираном и США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией была заключена в 2015 году. Согласно ее условиям, Тегеран ограничивал развитие своей ядерной программы и разрешал контроль со стороны международных экспертов. Остальные стороны соглашения взамен обязывались отменить санкции.

В 2018 году США вышли из СВПД, вернув ограничения в отношении Ирана. Спустя год Иран решил отказаться от нескольких обязательств в рамках соглашения, в том числе повысив уровень обогащения урана и увеличивая его запасы.

В феврале 2021 года Хаменеи заявил, что Иран не намерен возвращаться к ядерной сделке, пока Вашингтон не отменит ограничительные меры.

В апреле 2024 года газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и конфиденциальные документы писала, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия. Газета уточняла, что для создания боеголовки для ракеты на базе примитивной ядерной бомбы может понадобиться два и более года.