США рассчитывают до осени завершить военные операции в Иране, если иранские власти не согласятся на сделку и не начнут демонтаж ядерной программы. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на источник в американской администрации.

«Если Иран не ответит на щедрые условия президента [США Дональда Трампа] в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено», — говорится в публикации.

Как пишет газета, пока США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя бомбардировщики и дополнительную авианосную группу, у Ирана остается все меньше времени, чтобы согласовать условия ядерной сделки.

Источник газеты в дипломатических кругах Израиля назвал нахождение у власти в США Дональда Трампа «наилучшим моментом для того, чтобы разобраться с Ираном». По его мнению, другой возможности уже не будет.

В свою очередь британский таблоид The Daily Mail написал, что президент США Дональд Трамп вместе с Израилем собирается начать войну против Ирана в течение ближайших недель. Согласно источникам издания, американцы и израильтяне планируют ликвидировать иранскую ядерную программу.

В февральском докладе Международного агентства по атомной энергии говорится о значительном увеличении запасов обогащенного урана в Иране, отмечает Daily Mail. Дипломатический источник издания заявил, что получить точные сведения о том, насколько продвинулась ядерная программа Ирана, всегда было непросто.

«Но реальность такова, что они гораздо, гораздо ближе, чем кто-либо может себе представить. И так было в течение некоторого времени», — добавил он.

Накануне Дональд Трамп заявил, что если Иран не заключит сделку с США, то «будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели». Израильский источник Daily Mail назвал слова американского президента «не просто безумным требованием», а «чрезвычайно важным для стабильности Израиля и всего мира».

По утверждению британского таблоида, недавно США разместили на своей военной базе на острове Диего-Гарсия три бомбардировщика B-2 Spirit, увеличив их общее количество до семи. На борту этих самолетов могут находиться противобункерные авиационные бомбы GBU-57, которые «могут проникать через укрепленные ядерные убежища Ирана».

Как рассказал Daily Mail израильский военный источник, в течение последнего года израильские вооруженные силы готовились к крупным воздушным ударам, «расчищая дорогу»: били по позициям йеменских хуситов и по системам ПВО в Сирии, Ираке и Иране.

В США и Израиле считают, что от «Хезболлы» и ХАМАС больше не исходит угроза, а американская военная операция против йеменских хуситов «значительно снизила» способность повстанцев запускать ракеты по израильской территории. Кроме того, Тегеран лишился важного партнера в регионе в лице свергнутого экс-президента Сирии Башара Асада, пишет газета.

«Сроки предполагаемой атаки пока не определены. Но Дональд Трамп поставил перед иранцами срок до конца мая, чтобы они согласились начать демонтаж своего ядерного потенциала. И, как в преддверии войны в Ираке, вернуть в страну ядерных инспекторов, изгнанных из Ирана в 2023 году», — пишет таблоид.

Daily Mail допускает, что Иран может отступить перед ультиматумом Трампа. Впрочем, источник издания из британских дипломатических кругов обратил внимание на то, как Дональд Трамп обращается к президенту России Владимиру Путину.

«Тегеран видел, как он [Трамп] в первые месяцы своего президентства говорил всем: „У Путина есть ядерное оружие. Я сделаю все возможное, чтобы избежать ядерной войны“. Они считают, что ядерное оружие — это единственное, чего Дональд Трамп искренне боится. Поэтому их расчет таков: „Если он его боится, то оно нам нужно“», — резюмировал собеседник газеты.