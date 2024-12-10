Запуск салютов и фейерверков может обернуться катастрофой, предупредил RTVI депутат Госдумы, лидер СРЗП Сергей Миронов. Бенгальские огни — совсем другое дело, пояснил он, комментируя запрет калужских властей на их продажу и использование в новогодние праздники.

Министерство конкурентной политики Калужской области напомнило населению, что бенгальские огни относятся к пиротехнической продукции — а значит, запрещены к продаже и использованию в регионе с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года. Запрет распространяется также на свечи-фонтаны для тортов и хлопушки с пиротехническим составом, уточнили в ведомстве.

Миронов признал, что «запрет продажи — это право местных властей, они могут запретить все что угодно». Однако, по его словам, бенгальские огни принципиально отличаются от салютов и фейерверков.

«Скажу вам как человек несколько военный: на такие вещи будет реагировать система ПВО — очень просто. Вы запустите ракету и посмотрите, что будет в этой связи. Это не смех, это может вообще привести к катастрофе. Фейерверк до 300 метров, система ПВО будет срабатывать. Не время и не место сейчас устраивать фейерверки. Поэтому самоограничение — это самое лучшее», — объяснил Миронов.

Бенгальские огни, по его словам, не представляют такой опасности, как фейерверки и салюты, поскольку «это все-таки не [высоко] в воздухе находится».

«Бенгальские огни — можно, господи. <…> Я не думаю, что если вы дома у себя зажгли бенгальский огонь или даже на улице, кто-то за это будет штрафовать», — поделился депутат.

Ранее коллега Миронова по Госдуме Дмитрий Гусев призвал власти российских регионов отказаться от новогодних салютов и фейерверков, а сэкономленные на этом средства потратить на гуманитарную помощь участникам военной операции или их семьям.

«Странно проводить праздники и пускать фейерверки, когда наши воины на полях СВО погибают под схожие громыхающие звуки. Многие города в прошлом году отказались от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Надо последовать примеру и отказаться от салютов по всей стране», — обратился он к главам российских регионов.

О решении не проводить массовые праздничные мероприятия на Новый год уже объявили в Сочи, Краснодаре, Москве, Рязани и других городах. Отказаться от корпоративов уже рекомендовали главы Саратовской области, Башкирии, Бурятии, Якутии и Тувы. Мэр Саратова предупредил подчиненных, что за участие в новогодних корпоративах им грозит увольнение.