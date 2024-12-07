Исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков предупредил сотрудников городской администрации об увольнении за участие в новогодних корпоративах «в условиях специальной военной операции», сообщается на его персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас не время для массовых городских гуляний и уж тем более новогодних корпоративов. Для сотрудников администрации корпоративы под запретом», — написал Сурков. Он напомнил, что Новый год является семейным праздником, который следует посвятить детям — в том числе и детям участников военной операции. Для них же, пояснил и.о. мэра Саратова, в первую очередь будет предназначаться праздничное украшение города.

«Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — пригрозил градоначальник сотрудникам администрации.

Сурков также напомнил, что ранее о запрете новогодних салютов и массовых праздничных мероприятий объявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. И.о. мэра Саратова подчеркнул, что полностью поддерживает эту меру.

Глава региона уточнял, что единственный вид новогодних праздников, который он считает уместным в условиях проведения СВО, — это традиционные елки для детей. Он также обращался ко всем саратовским чиновникам, призвав их отказаться от праздничных корпоративов. Бусаргин выразил уверенность в том, что сторонников проведения таких мероприятий «никто не поймет».

«Не время устраивать шумные праздники, когда в этот момент наши военнослужащие, рискуя жизнью, защищают нас и продвигаются вперед, а их жены и матери ночами не находят себе места», — разъяснил чиновникам губернатор, предложив потратить сэкономленные за счет отмены корпоративов деньги на гуманитарную помощь участникам СВО.

Традиция отмены новогодних фейерверков и массовых гуляний сложилась в российских регионах после начала СВО. В нынешнем году отказаться от корпоративов уже рекомендовали главы Башкирии, Бурятии, Якутии и Тувы. О решении не проводить массовые праздничные мероприятия объявили в Сочи, Краснодаре, Москве, Рязани и других городах. С призывом вместо салютов направить средства на помощь участникам СВО выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Странно проводить праздники и пускать фейерверки, когда наши воины на полях СВО погибают под схожие громыхающие звуки. Многие города в прошлом году отказались от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Надо последовать примеру и отказаться от салютов по всей стране», — обратился он к главам российских регионов.