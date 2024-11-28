Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») предложил главам регионов отказаться от новогоднего салюта, а деньги вместо этого направить на поддержку военным и их семьям. Копии обращения есть в распоряжении RTVI.

«Странно проводить праздники и пускать фейерверки, когда наши воины на полях СВО погибают под схожие громыхающие звуки. Многие города в прошлом году отказались от запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Надо последовать примеру и отказаться от салютов по всей стране», — заявил Гусев.

По информации депутата, в 2023 году в 37 субъектах России были введены ограничения на фейерверки в Новый год: в 26 из них не было городских салютов, в 11 вводился запрет на использование пиротехники гражданами.

Гусев также заявил, что с «компенсациями участникам СВО сейчас не все в порядке», напомнив, что об этой проблеме говорил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, а генпрокурор Игорь Краснов сообщал, что в ведомство поступает множество жалоб на задержку выплат военнослужащим СВО, в том числе по ранениям.

В обращении депутат подчеркнул, что власти регионов должны рассмотреть возможность отказа от запуска фейерверков, а «сэкономленные средства направить на выплаты нашим бойцам и их семьям».

С похожей инициативой Гусев выступал в 2023 году. Тогда он предлагал мэру Москвы Сергею Собянину отказаться от запуска фейерверков в городе в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР призвали бюджетные организации отказаться от «корзин с подарками» на Новый год, а сэкономленные деньги перечислить на поддержку бойцов СВО.

Как рассказал RTVI глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, во фракции считают, что нужно перестать тратить «бюджетные средства любого уровня на поздравительные телеграммы, письма, открытки, приобретение всяких корзин с подарками». Он добавил, что будет вполне «достаточно поздравления руководителя на официальном сайте».

Недавно интернет-издание «Люди Байкала» сообщило, что в Иркутской области учителей и воспитателей оставили без премий, перечислив выделенные на их поощрение средства в помощь бойцам СВО. В пресс-службе главы региона RTVI заявили, что эта информация не соответствует действительности.