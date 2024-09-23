В течение осени 2024 года российская армия может полностью разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе и выбить украинские войска из Курской области. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Именно этой осенью будет решена судьба Украины. Речь идет о продвижении наших войск в зоне специальной военной операции, которое завершится освобождением Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ближайшее время ожидается полный разгром ВСУ в Курской области», — заявил он.

По мнению Перенджиева, это приведет к снижению помощи Киеву со стороны западных стран, для которых будет иметь большое значение поражение ВСУ в Курской области и в Донбассе. Военный политолог допустил, что уже в декабре у Запада могут возникнуть «серьезные трудности» со снабжением Украины.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа. По состоянию на 23 сентября, бои с ВСУ в регионе продолжаются. По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли до 16,4 тыс. военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский счел преждевременным подводить итоги операции в Курской области спустя полтора месяца после начала вторжения. Вместе с тем, по его оценке, действия ВСУ в российском приграничном регионе дали «некоторые результаты» и показали западным партнерам Киева, на что способны украинские военные.