В последние годы в больницах США растет число преждевременных или неудачных попыток извлечения органов у пациентов, согласившихся стать донорами органов после своей смерти. Расследование на эту тему, основанное на разговорах с медработниками и анализе внутренних записей, публикует The New York Times (NYT).

Газета описала несколько случаев, когда пациенты проявляли признаки жизни во время операций по изъятию органов, но это не принималось во внимание.

Подобные истории стали появляться на фоне участившегося изъятия органов у пациентов, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет NYT.

В 2024 году треть всех донорских операций пришлась именно на такие случаи: было получено около 20 тыс. органов, что в три раза больше, чем пятью годами ранее.

Большинство донорских органов в США поступает от пациентов с необратимой смертью мозга. Они находятся на аппаратах жизнеобеспечения только для поддержания работы органов, поясняет газета.

С донорством после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний другая ситуация. Такие пациенты живы, хотя часто находятся в коме, и у них наблюдается некоторая мозговая активность. Прогноз относительно невозможности их восстановления выносят врачи.

Если родственники соглашаются пожертвовать органы пациента, врачи отключают его от аппаратов и ждут остановки сердца пациента. Это должно произойти в течение часа-двух, чтобы органы были признаны жизнеспособными для трансплантации. После констатации смерти проводится операция по извлечению органов.

Как выяснила NYT, некоторые организации по закупке органов, которые есть в каждом штате и имеют федеральные контракты, настойчиво ищут доноров, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, и подталкивают семьи и врачей к операциям.

Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют закупочным организациям влиять на решения о лечении.

55 медработников из 19 штатов рассказали NYT, что стали свидетелями как минимум одного «тревожного» случая донорства после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Несколько собеседников газеты видели, как координаторы из закупочных организаций убеждали врачей больниц вводить морфин, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить смерть потенциальных доноров.

«Плакал и тряс головой»

Осенью прошлого года Федеральное управление ресурсов и служб здравоохранения начало расследование в Кентукки после случая с местным жителем Энтони Томасом Гувером, у которого пытались изъять органы несмотря на признаки улучшения состояния.

Мужчина поступил в больницу после передозировки и в течение двух дней не приходил в сознание. Семья согласилась пожертвовать его органы. В течение следующих двух дней у Гувера начало улучшаться неврологическое состояние, но закупочная организация продолжала настаивать на изъятии органов.

Во время одного из осмотров мужчина «метался на койке», говорится в истории его болезни. Ему дали успокоительное, чтобы предотвратить дальнейшие движения. Когда Гувера везли на операцию по извлечению органов, он «плакал, подтягивал колени к груди и тряс головой».

Врач больницы отказался отключать аппарат жизнеобеспечения. В итоге пациент пошел на поправку, хотя у него остались неврологические нарушения.

Двое бывших сотрудников закупочной организации рассказали NYT, что их начальство пыталось оказать давление на врача, чтобы продолжить извлечение органов.

«Если бы не этот врач, мы бы на 1000% пошли дальше», — сказала одна из экс-сотрудниц.

Федеральное расследование показало, что закупочная организация Кентукки проигнорировала признаки улучшения состояния у 73 потенциальных доноров.

Сердце билось после вскрытия грудины

NYT удалось подтвердить еще 12 случаев в девяти штатах, которые вызвали беспокойство у медицинских работников или были предметом расследования.

Большинство этих пациентов в итоге умерли, поэтому невозможно узнать, что они испытали. Врачи не исключили, что они могли поправиться, если бы их оставили на аппаратах жизнеобеспечения. Другие пациенты могли испытывать боль в последние часы своей жизни.

В качестве яркого примера предположительно поспешного решения об изъятии органов NYT приводит историю 42-летней Мисти Хокинс из Алабамы. В мае 2024 года она подавилась во время еды, впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.

Врачи заявили родителям женщины, что она больше никогда не сможет дышать самостоятельно, и предложили два варианта: перевести ее в частную клинику под наблюдение сиделок либо отключить от аппаратов. Мать Хокинс выбрала второй вариант и донорство органов.

Через 103 минуты после отключения пациентки от ИВЛ врач констатировал ее смерть. Хирург сделал надрез на ее груди и распилил грудину, но выяснилось, что сердце Хокинс еще бьется. Согласно отчету Минздрава США, ее сердце билось достаточно сильно, чтобы перекачивать кровь по телу. В записях закупочной организации отмечается, что у Хокинс наблюдались «судорожные вдохи».

Хирурги прекратили операцию и зашили надрез. Было ли это сделано под анестезией, неизвестно. Через 12 минут Хокинс снова объявили мертвой. К этому моменту ее органы уже нельзя было использовать для трансплантации. Матери Хокинс сообщили об этом, но ни закупочная организация, ни врачи больницы не рассказали, что произошло в операционной, — она узнала об этом из материала NYT год спустя.

Пятеро врачей-реаниматологов, которых газета попросила проанализировать случай Мисти Хокинс, пришли к выводу, что ее, скорее всего, преждевременно признали мертвой. По словам специалистов, особенно их поразило, что у женщины были признаки дыхания, то есть наблюдалась по крайней мере минимальная мозговая активность.

В больнице заявили, что следовали всем протоколам, а смерть Хокинс констатировал «очень опытный и авторитетный сотрудник». На тот момент у пациентки не было признаков сердечно-легочной деятельности, добавили в учреждении.

«Будто участвовала в убийстве»: рассказы врачей

Опрошенные NYT медработники описали еще несколько подобных случаев. В Колорадо пациентка, у которой должны были изъять органы, «плакала и озиралась по сторонам», но врачи ввели ей успокоительное и отключили от аппарата ИВЛ, рассказали газете хирург Брайани Дафф и ее бывшая коллега.

Женщина умерла через несколько часов, что уже не позволяло взять ее органы на трансплантацию. По мнению Дафф, пациентка выжила бы, если бы ее оставили на ИВЛ.

«Я чувствовала себя так, будто участвовала в убийстве. Это меня очень долго мучило, и до сих пор мучает», — призналась Дафф, которая после того случая уволилась и на время оставила хирургию.

В Майами потенциальный донор с переломом шеи начал плакать и кусать дыхательную трубку перед операцией. Сотрудник закупочной организации, рассказавший об этом случае, истолковал это как нежелание пациента умирать. Однако, по его словам, врачи дали ему седативы, отключили от аппаратов и дождались смерти мужчины, после чего изъяли его органы.

В Западной Вирджинии 27-летнего Бенджамина Парсонса, парализованного после автомобильной аварии и способного общаться только морганием, доставили в операционную и спросили о согласии на изъятие органов. Он дал понять, что отказывается.

Брат Парсонса рассказал, что до этого семья дала разрешение на операцию и сам Бенджамин за несколько часов до процедуры «несколько раз моргнул в знак согласия», но уже в операционной передумал. Закупочная организация, по словам брата Парсонса, «проявила сострадание».

Участвующие в этом деле врачи в тот же день обсудили в переписке, что без полного неврологического обследования нельзя понять, был ли Парсонс достаточно вменяем, чтобы согласиться на донорство органов.

«Какая катастрофа, с ним обращались совершенно неадекватно», — написал один из медиков.

Два дня спустя Парсонс, как пишет NYT, решил отключиться от аппаратов жизнеобеспечения и умер, так и не став донором органов. Комитет по надзору за системой трансплантации расследует этот случай.

В Нью-Мексико 38-летняя Данелле Гальегос, которая в 2022 году впала в кому, начала приходить в сознание перед операцией по изъятию органов. Родственники увидели на ее глазах слезы, а после отключения от ИВЛ она зашевелилась. Врач попросил Гальегос моргнуть, и она подчинилась.

Тем не менее координатор закупочной организации настаивал на продолжении операции, объясняя движения пациентки рефлексами, и предложил ввести ей морфин. Врачи отказались и вернули ее в палату. Гальегос в итоге полностью восстановилась и подала жалобу в Минздрав.

Сотрудники больницы, где лечилась женщина, рассказали о давлении со стороны закупочной организации New Mexico Donor Services.

«Всё, о чем они заботятся, — это органы. Они такие агрессивные, это просто отвратительно», — заявила медсестра отделения интенсивной терапии Нева Уильямс.

Причины поспешного изъятия органов

NYT связывает широкое распространение донорства после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в том числе с давлением федеральных властей на закупочные организации. Министерство здравоохранения и социальных служб США грозило расторгать контракты с компаниями, которые не достигают среднего уровня по числу трансплантаций.

Кроме того, правительство в значительной степени позволило системе трансплантации самостоятельно регулировать свою деятельность, отмечает NYT.

В итоге некоторые организации пренебрегают правилами и мерами безопасности, чтобы ускорить процесс. После согласия родственников на донорство органов подготовка к операции может занять несколько дней. В это время больница должна продолжать лечение пациента, в том числе следить за признаками выздоровления.

В действительности больницы иногда передают их на попечение молодых ординаторов или стипендиатов, которые, склонны полагаться на закупочные организации, рассказали изданию 16 сотрудников больниц в разных штатах.

Кроме того, медработникам порой не хватает опыта, чтобы определить, являются ли движения пациента признаком выздоровления или рефлексами, отметил заведующий отделением неврологии клиники Майо Алехандро Рабинштейн.

Исследование, опубликованное в 2024 году в журнале New England Journal of Medicine, показало, что 25% пациентов, считавшихся невосприимчивыми к внешним воздействиям, на самом деле могли сохранять сознание, даже если не могли общаться.

В то же время NYT отмечает, что за счет донорства после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в США удалось сократить дефицит органов. С 2020 по 2024 год органы таких пациентов получили 43,5 тыс. человек. Еще 100 тыс. ожидают своей очереди.