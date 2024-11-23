Будущий председатель Европейского совета Антониу Кошта полагает, что действия нового президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта России и Украины не будут сопоставимы с выводом американских войск из Афганистана. По словам Кошты, Трамп «не может не понимать», что речь идет не только о Европе и России.

В интервью Financial Times бывший премьер Португалии признался, что ему «очень любопытно», каким образом Трамп собирается завершить бои на Украине «двумя звонками» и «за 24 часа», как он обещал в ходе предвыборной кампании.

«Я тоже надеюсь завершить войну справедливым образом, но обеспечить прочный мир, а не только на время нашего обеда», — сказал Кошта.

«Вы верите, что он хочет сделать на Украине то же самое, что [действующий президент США Джо] Байден сделал в Афганистане? Я в это не верю», — добавил он.

США завершили вывод войск из Афганистана к концу августа 2021 года. Уход военных затянулся на несколько месяцев и был плохо организован, военные бросали оружие и технику. Трамп в ходе дебатов с Байденом в июне назвал вывод войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США.

«Одно дело [Трампу] смотреть и видеть Европу против России. Другое дело, когда он смотрит и видит в России северокорейских солдат, а главными сторонниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это больше, чем Европа и Россия», — отметил Кошта.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта 27 июня был избран председателем Европейского совета. В начале декабря он сменит на этом посту Шарля Мишеля.

Кошта также выразил мнение, что в интересах США не создавать «слишком много» экономических проблем для Европы, поскольку тогда европейцам «будет сложнее платить за собственную оборону».

Избранный президент США Дональд Трамп ранее говорил, что сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец боевым действиям еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. В Кремле считают, что пока рано делать выводы о том, как новый президент США будет действовать.