Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, которого должны избрать на заседании бундестага 6 мая, озвучил три принципа по Украине. Как передает Spiegel online, лидер ХДС сделал заявления на партийной конференции.

На нее собрались 160 делегатов, чтобы одобрить коалиционное соглашение с СДПГ.

В своей речи Фридрих Мерц подробно рассказал о поддержке Украины со стороны Германии, сообщает издание. Будущий канцлер сформулировал три принципа:

«Помогая Украине, мы также защищаем нашу свободу и наши европейские ценности». «Германия не была стороной ***** [военного конфликта] и не хотела бы ею становиться. Но Федеративная Республика безоговорочно стоит на стороне страны, подвергшейся нападению (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI)». «Это несовместимо с принуждением к миру или с подчинением реалиям, установленным военным путем. И уж тем более этого не будет вопреки озвученной воле самой Украины».

Мерц также «хочет продолжать отстаивать эту позицию в США», отмечает Spiegel online.

При этом лидер ХДС ничего не сказал о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus, чего ранее не исключал. От передачи украинцам дальнобойных ракет воздерживался уходящий канцлер Олаф Шольц, которого оппоненты критиковали за «нерешительность». Этот вопрос был предметом разногласий внутри распавшейся «светофорной» коалиции.