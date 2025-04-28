В понедельник утром, 28 апреля, глава ХДС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц на заседании президиума официально назвал членов своей команды — они войдут в новое правительство. Христианским демократам достанется шесть министерских портфелей, в том числе пост главы МИД и министра экономики и энергетики.

Как передает Spiegel online, в команду Мерца попадают четверо мужчин и три женщины:

  • Торстен Фрай, федеральный министр по особым делам и глава Федеральной канцелярии
  • Катерина Райхе, федеральный министр экономики и энергетики
  • доктор Йохан Вадефюль, федеральный министр иностранных дел
  • Карин Прин, федеральный министр по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи
  • Патрик Шнидер, федеральный министр транспорта
  • Нина Варкен, федеральный министр здравоохранения
  • доктор Карстен Вильдбергер, федеральный министр цифровой и государственной модернизации

Теперь в Германии ждут объявления кандидатов от ХСС — исторического партнера ХДС из Баварии и от Социал-демократической партии Германии (вместе блок ХДС/ХСС и СДПГ создают «большую коалицию»).

СДПГ должна возглавить:

  • Министерство финансов
  • Министерство юстиции и защиты прав потребителей
  • Министерство труда и социальных дел
  • Министерство обороны
  • Министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности
  • Министерство экономического сотрудничества и развития
  • Министерство жилищного строительства, городского развития и строительства

Баварцам из ХСС достается:

  • Министерство внутренних дел
  • Министерство исследований, технологий и космоса (недавно созданное ведомство)
  • Министерство продовольствия и сельского хозяйства

Хотя СДПГ при уходящем канцлере Олафе Шольце достигла худшего результата в истории на федеральных выборах (16,4%), социал-демократы возглавят целых семь из семнадцати департаментов, отмечает Spiegel online

Прежде чем будет официально сформирован новый кабинет, ХДС, ХСС и СДПГ должны одобрить коалиционное соглашение, а сам Мерц — избран новым канцлером в бундестаге. Голосование запланировано на 6 мая. Только после этого все остальные министры смогут официально принести присягу федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

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