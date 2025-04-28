В понедельник утром, 28 апреля, глава ХДС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц на заседании президиума официально назвал членов своей команды — они войдут в новое правительство. Христианским демократам достанется шесть министерских портфелей, в том числе пост главы МИД и министра экономики и энергетики.
Как передает Spiegel online, в команду Мерца попадают четверо мужчин и три женщины:
- Торстен Фрай, федеральный министр по особым делам и глава Федеральной канцелярии
- Катерина Райхе, федеральный министр экономики и энергетики
- доктор Йохан Вадефюль, федеральный министр иностранных дел
- Карин Прин, федеральный министр по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи
- Патрик Шнидер, федеральный министр транспорта
- Нина Варкен, федеральный министр здравоохранения
- доктор Карстен Вильдбергер, федеральный министр цифровой и государственной модернизации
Теперь в Германии ждут объявления кандидатов от ХСС — исторического партнера ХДС из Баварии и от Социал-демократической партии Германии (вместе блок ХДС/ХСС и СДПГ создают «большую коалицию»).
СДПГ должна возглавить:
- Министерство финансов
- Министерство юстиции и защиты прав потребителей
- Министерство труда и социальных дел
- Министерство обороны
- Министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности
- Министерство экономического сотрудничества и развития
- Министерство жилищного строительства, городского развития и строительства
Баварцам из ХСС достается:
- Министерство внутренних дел
- Министерство исследований, технологий и космоса (недавно созданное ведомство)
- Министерство продовольствия и сельского хозяйства
Хотя СДПГ при уходящем канцлере Олафе Шольце достигла худшего результата в истории на федеральных выборах (16,4%), социал-демократы возглавят целых семь из семнадцати департаментов, отмечает Spiegel online
Прежде чем будет официально сформирован новый кабинет, ХДС, ХСС и СДПГ должны одобрить коалиционное соглашение, а сам Мерц — избран новым канцлером в бундестаге. Голосование запланировано на 6 мая. Только после этого все остальные министры смогут официально принести присягу федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.