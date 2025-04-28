В понедельник утром, 28 апреля, глава ХДС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц на заседании президиума официально назвал членов своей команды — они войдут в новое правительство. Христианским демократам достанется шесть министерских портфелей, в том числе пост главы МИД и министра экономики и энергетики.

Как передает Spiegel online, в команду Мерца попадают четверо мужчин и три женщины:

Торстен Фрай , федеральный министр по особым делам и глава Федеральной канцелярии

, федеральный министр по особым делам и глава Федеральной канцелярии Катерина Райхе , федеральный министр экономики и энергетики

, федеральный министр экономики и энергетики доктор Йохан Вадефюль , федеральный министр иностранных дел

, федеральный министр иностранных дел Карин Прин , федеральный министр по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи

, федеральный министр по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Патрик Шнидер , федеральный министр транспорта

, федеральный министр транспорта Нина Варкен , федеральный министр здравоохранения

, федеральный министр здравоохранения доктор Карстен Вильдбергер, федеральный министр цифровой и государственной модернизации

Теперь в Германии ждут объявления кандидатов от ХСС — исторического партнера ХДС из Баварии и от Социал-демократической партии Германии (вместе блок ХДС/ХСС и СДПГ создают «большую коалицию»).

СДПГ должна возглавить:

Министерство финансов

Министерство юстиции и защиты прав потребителей

Министерство труда и социальных дел

Министерство обороны

Министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности

Министерство экономического сотрудничества и развития

Министерство жилищного строительства, городского развития и строительства

Баварцам из ХСС достается:

Министерство внутренних дел

Министерство исследований, технологий и космоса (недавно созданное ведомство)

Министерство продовольствия и сельского хозяйства

Хотя СДПГ при уходящем канцлере Олафе Шольце достигла худшего результата в истории на федеральных выборах (16,4%), социал-демократы возглавят целых семь из семнадцати департаментов, отмечает Spiegel online

Прежде чем будет официально сформирован новый кабинет, ХДС, ХСС и СДПГ должны одобрить коалиционное соглашение, а сам Мерц — избран новым канцлером в бундестаге. Голосование запланировано на 6 мая. Только после этого все остальные министры смогут официально принести присягу федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.