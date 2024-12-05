Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в интервью RTVI заявила, что не считает отца пророком, потому что политик, по ее словам, опирался в первую очередь на свои знания, аналитический ум и интуицию. Она добавила, что Жириновский был «вечным учеником».

«Я категорически против того, чтобы отца называли пророком, потому что, согласно Евангелию, в библейском смысле слова и понимании, пророк — это богоизбранный человек, которому сам Господь приоткрывает завесу будущего. Естественно, никакие сверхъестественные силы не открывали перед отцом истину, и никакие экстрасенсорные способности не делали его ясновидящим. Это было исключительно всё связано с его личными данными», — сказала дочь основателя ЛДПР.

Боцан-Харченко отметила, что Жириновский получил блестящее образование и он был «очень глубоким аналитиком, который действовал как настоящий ученый», анализируя ситуацию и ставя своего рода диагноз. На основе этих умозаключений политик делал прогноз, «точности которого мы продолжаем удивляться», добавила собеседница RTVI.

По словам Боцан-Харченко, Жириновский прекрасно знал историю Запада и Востока и был «тонким политическим мыслителем». «Некоторые даже называют его политическим философом», — добавила она.

«Более того, он постоянно работал. Можно считать, что он был вечным учеником. Он никогда не останавливался. Он трудился, учился вплоть до последних дней, пока не уехал в больницу. В свое последнее земное пристанище. Он готовился ко всем своим выступлениям, очень много читал. Для него лучший подарок всегда была, в прямом смысле слова, книга», — сказала Боцан-Харченко.

Она отметила, что у Жириновского была очень хорошо развита интуиция, которая, вкупе с его аналитическим умом, образованием и трудолюбием, «привели к тому, что его прогнозы оказывались точными и яркими, они сбывались, сбываются и дальше будут сбываться».

«А нам остается только удивляться и сожалеть о том, что мы не слушали тогда, когда могли слушать, и слышать, и предпринять профилактические меры для того, чтобы сейчас не пожинать последствия своего неслушания», — заключила дочь основателя ЛДПР.

41-летняя Анастасия Боцан-Харченко (при рождении Петрова) — внебрачная дочь Жириновского от Татьяны Тезиковой. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя парламентской фракции ЛДПР Станислава Наумова сообщил, что она станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал RTVI, что кандидатуру Боцан-Харченко, «конечно, надо рассматривать» для участия в выборах в Госдуму. Он отметил, что дочь Жириновского «очень образованная, идейная, хорошо выступает и активно занимается работой в партии». Нилов также высказался за то, чтобы на ближайшем съезде 13 декабря выдвинуть Боцан-Харченко в высший совет ЛДПР.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР.