Ракетные удары со стороны Украины, подобные атаке на порт Феодосии, будут продолжаться. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров. Он пояснил, что украинцы хотят пережить зиму со стратегией «стоять и строить», а в российской системе ПВО «можно найти обходные пути».

Во вторник, 26 декабря, Минобороны России сообщило, что в ходе отражения ночного удара ВСУ в Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Два украинских Су-24, запустивших ракеты, были уничтожены средствами ПВО, добавили в ведомстве. Согласно последним данным, в результате атаки один человек погиб, четверо пострадали, повреждены шесть зданий.

«Какие ракеты были [выпущены по Феодосии], я не знаю, и в принципе, это неважно. Важно другое — что ракетные обстрелы будут продолжаться и, как заявил [министр обороны Украины Рустем] Умеров, зимой украинцы нанесут такие удары, после которых Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров. Ну, как говорится, Богу Божье, цезарю цезарево, а бодливой корове бог рога не дал», — заявил Гундаров.

«Что сейчас происходит? На Украине объявлена стратегия “стоять и строить”, они хотят как-то пережить зиму, а потом подсобрать силы и начать новый контрнаступ. А за время зимы они будут наносить удары ракетами, беспилотниками, тем более что беспилотники у них там производятся свои. Мы должны только активно реагировать на все эти агрессивные действия», — продолжил эксперт.

По его словам, все летящие ракеты можно обнаружить, поэтому не совсем корректно говорить, что используемые ВСУ западные ракеты Storm Shadow или SCALP являются «малозаметными» для ПВО.

«Другое дело, что наша система ПВО построена таким образом, что есть не перекрытые участки воздушного пространства. И невозможно каждый комплекс ПВО поставить у каждой деревни, у каждого завода, у каждого предприятия. Крупные города защищены, но тоже можно найти обходные пути, пройти по этому коридору, где нет системы противовоздушной обороны, и попасть в цель. То есть это довольно-таки сложная тактика применения ракетного оружия и защиты от него, поэтому в будущем тоже будут повторяться подобные инциденты», — пояснил военный эксперт.

«“Гуманными” российскими ракетами авиазавод не уничтожить»

Гундаров также прокомментировал замечания в некоторых провоенных телеграм-каналах о том, что в Николаеве, недалеко от линии фронта, по-прежнему работает авиаремонтный завод, где модернизируют Су-24 для их использования с западными ракетами.

«Авиационный завод — это довольно большое по площади предприятие. Уничтожить весь завод можно только ядерным взрывом. А теми “гуманными”, можно сказать, ракетами, которые применяют российские вооруженные силы, можно уничтожить часть цеха, обрушить крышу, повредить стену, пролет какой-нибудь, но даже весь цех невозможно одной ракетой уничтожить. Это надо очень много ракет, чтобы уничтожить один цех. Мы же наносим удары точечно и единично. И еще не все удары доходят до цели, точно так же, как и украинские ракетчики не могут поразить все цели, которые они хотели бы поразить», — сказал эксперт.