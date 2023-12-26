Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки погиб один человек, двое ранены.

В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет, отметили в ведомстве.

Аксенов позже сообщил в телеграм-канале, что в результате атаки погиб один человек, двое ранены.

«Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — сказал глава республики.

По его словам, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

Большой десантный корабль проекта 775 «Новочеркасск» был построен в Гданьске (Польша) и спущен на воду 17 апреля 1987 года. Первоначально имел наименование «БДК-46», с апреля 2002 года носит наименование «Новочеркасск» в честь города, взявшего над кораблем шефство. Его длина 112,5 метра, ширина — 15 метров, осадка — 3,7 метра

Утром во вторник, 26 декабря, Аксенов сообщил, что в районе Феодосии на юго-востоке полуострова произошла «вражеская атака», территорию порта оцепили. «Известия» писали, что также пострадало здание железнодорожного вокзала. Как отмечает Baza, взрыв был такой силы, что в ближайших домах выбило стекла.

В телеграм-канале «Крымской железной дороги» говорится, что 26 декабря «по техническим причинам» поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.