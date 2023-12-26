Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии на юго-востоке полуострова произошла «вражеская атака», территорию порта оцепили. «Известия» пишут, что пострадало здание железнодорожного вокзала. Подробнее — в материале RTVI.

По словам главы республики, детонация на месте ЧП прекратилось, пожар локализовали. Аксенов также отметил, что жители нескольких домов будут отселены, на месте работают все профильные службы.





Как сообщал оперативный штаб, в 2:31 было приостановлено автомобильное движение через Крымский мост, возобновили его в 3:43. Позже в штабе отметили, что по состоянию на 9:00 с стороны моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Министерство обороны России атаку на порт пока не комментировало. Также неизвестен масштаб повреждений.

Территория Феодосийского порта составляет 4,96 га. Причалы оборудованы портальными кранами, подъездными железнодорожными путями. На этих причалах перерабатываются генеральные и навалочные грузы. В порту действует два рейдовых нефтепричала. Северный причал с глубинами до 13.5 м может принимать танкеры дедвейтом до 100 тыс. тонн с осадкой до 12.5 м. Южный причал — до 80 тыс.тонн с осадкой до 11.3 м. Как отмечает ФГБУ «Администрация морских портов в Черном море», феодосийский порт способен перерабатывать более 1 млн. тонн сухих грузов в год.

Последствия атаки

«Известия» пишут, что при атаке пострадало здание железнодорожного вокзала Феодосии: выбиты стекла, осыпалась штукатурка.

Как пишет Baza, взрыв был такой силы, что в ближайших домах выбило стекла.

В телеграм-канале «Крымской железной дороги» говорится, что 26 декабря «по техническим причинам» поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

Также в Феодосии временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской.