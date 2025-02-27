Певец Александр Буйнов принес извинения 61-летней женщине, пострадавшей в ДТП с его участием. Артист пообещал оказать ей «всю необходимую медицинскую помощь и поддержку».

«Вчера вечером произошел дорожный инцидент. <…> Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне», — написал он в своем телеграм-канале.

По утверждению Буйнова, многие СМИ начали «спекулировать» этой новостью и выдавать информацию «не соответствующую действительности». «Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации», — призвал артист.

ДТП произошло в среду, 26 февраля, около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Mash писал, что за рулем автомобиля Lexus LX 570 находился Александр Буйнов. По данным канала, он сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову, которая переходила дорогу по «зебре». После этого ее госпитализировали с разрывом связок.

О том, что за рулем автомобиля был Буйнов, говорила и сама пострадавшая. Она уточнила, что переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», предварительно убедившись в том, что машин на дороге нет. Однако «неожиданно из ниоткуда» вылетел Lexus. По данным Shot, он ехал со скоростью 56 км/ч, тогда как разрешенная скорость на участке перед пешеходным переходом составляет 20 км/ч.

Mash отмечает, что женщину спасла быстрая реакция — она успела отскочить в сторону. По словам пострадавшей, водитель боялся, что его узнают, и хотел уехать с места ДТП.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что за рулем автомобиля был Буйнов. Сын потерпевшей утверждает, что в протоколе, составленном сотрудниками ДПС, было указано, что водитель ― Александр Буйнов. Сам певец в разговоре с RTVI заявил, что машиной управлял его водитель.

В беседе с телеканалом «Звезда» Буйнов сообщил, что «в сумерках наехал крылом машины» на женщину. По его словам, она «легко травмирована». Артист добавил, что не скрывался с места аварии и находится на связи с семьей пострадавшей.

Наказание будет зависеть от травм

Возможное наказание для Александра Буйнова будет зависеть от выводов медицинской экспертизы пострадавшей, данных автоэкспертизы и позиции ГИБДД, рассказал «Ленте.ру» юрист Юрий Митин.

Эксперт уточнил, что основанием для административного наказания будет подтверждение превышения скорости водителем перед пешеходным переходом. Более серьезные последствия может повлечь наезд на пешехода с причинением вреда здоровью средней тяжести.

«Согласно статье 12.24 КоАП, если вред квалифицируется как средний (например, разрыв связок — это повреждение, ограничивающее подвижность, но не ведущее к инвалидности), то возможен штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если же экспертиза установит, что травмы тяжкие (например, если в результате разрыва связок пострадавшая потеряет способность передвигаться), то может наступить уголовная ответственность по статье 264 УК, где санкции зависят от степени вины водителя», — пояснил юрист.

Также может встать вопрос о способности Буйнова управлять автомобилем в связи с его возрастом, считает эксперт. Если у певца имеются медицинские ограничения, но он продолжал водить машину, то это также может стать отдельной темой для разбирательства, отметил Митин.