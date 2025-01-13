Российский боец UFC, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов, которого накануне сняли с летевшего в Лос-Анджелес самолета, назвал провокацией поведение бортпроводницы, попросившей его пересесть.

Спортсмен в Instagram* уточнил, что летел самолетом Frontier Airlines, а не Alaska Airlines. По его словам, стюардесса изначально была с ним очень груба.

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое у нее было основание для этого — расовое, национальное или еще что-то, я не могу точно сказать», — пояснил спортсмен.

По словам Нурмагомедова, он сделал все возможное, «чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию».

«Я думаю людям нужно быть более добрее», — добавил он.

О том, что Нурмагомедова сняли с авиарейса стало известно накануне, 12 января. Судя по опубликованной видеозаписи, конфликт между бойцом и стюардессой возник из-за вопроса о том, сможет ли Нурмагомедов выполнять инструкции экипажа в экстренной ситуации. Это стандартный протокол авиакомпаний: на места у аварийных выходов распространяются определенные требования, включая знание языка, на котором отдаются команды в случае ЧП.

Когда бортпроводница спросила спортсмена, ознакомился ли он с брошюрой об открытии аварийного выхода и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, возникла проблема.

«Казалось, что Хабиб не мог понять, о чем она говорит, и это вызвало небольшой спор, после чего его попросили уступить место другому пассажиру», — пишет EssentiallySports.

На слова стюардессы о том, что авиакомпания не может позволить ему сидеть у аварийного выхода, Нурмагомедов, судя по видео, ответил: «Это несправедливо». Он говрил, что владеет английским языком в достаточной степени для того, чтобы следовать указаниям экипажа, и в качестве доказательства упомянул свое поведение во время посадки в самолет, при котором к нему не возникло никаких претензий.

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