Вячеслав Добрынин, о смерти которого стало известно 1 октября, создал более сотни хитов и при этом оставался простым и легким в общении человеком, заявил RTVI телеведущий, журналист Сергей Соседов. Вместе с народным артистом России он сидел в жюри телепроекта «Суперстар. Возвращение».

«Я обескуражен. Всегда приятно было с ним говорить. Он был незлобивый, независтливый, все принимал как есть», — сказал Соседов.

Последний раз, по его словам, они с Добрыниным виделись на съемках шоу «Суперстар» в 2021 году, когда один из выпусков был посвящен хитам композитора.

«Он уже был плохой. Было видно, что ему тяжело. Он нам — членам жюри — говорил: «Вы меня простите, я буду мало говорить». Он всех узнавал, всем улыбался, всех обнимал, всех благодарил. Все прошло прекрасно, пели его песни, он что-то говорил, что-то вспоминали», — поделился Соседов.

Критик рассказал, что брал у Добрынина интервью еще в 1990-х годах и знаком с ним более 30 лет. Соседов отметил легкость композитора в общении, простоту и отсутствие «звездной болезни».

«Легкий человек, очень свойский, как будто ваш давний приятель, друг, сосед, безо всякой звездной короны, без каких-то понтов, никого из себя не изображал, был самим собой — таким, каким все мы его знали. Каким он был на экране, в телепередачах — таким он был и в жизни: с юморком, любил рассказывать, никогда не акцентировал внимание на себе, что вот создал 100 хитов», — рассказал телеведущий.

При этом, напомнил Соседов, Добрынин был «обласкан успехом». «Песни его звучали и звучат, их поют и перепевают. У него не было периода каких-то запретов — в этом смысле ему повезло», — отметил он.

Главным хитом Добрынина, по мнению Соседова, была песня «Прощай»: «Гениальная совершенно вещь, простая, но такая жизненная и такая вдохновляющая». Телеведущий добавил, что лучшие свои произведения композитор создавал в основном в сотрудничестве с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым.

«Сегодня таких уже нет среди молодых, конечно. Но это — время. Всё создает время», — отметил Соседов.

Как отметил телеведущий, Добрынин был «композитором старой школы», к которой относит также Давида Тухманова, Евгения Мартынова и Юрия Антонова. Он напомнил, что Антонова и Добрынина считали конкурентами.

«Настоящая фамилия Добрынина была Антонов, а он взял псевдоним, потому что уже был Юрий Антонов», — уточнил собеседник RTVI.

По словам критика, Добрынин и другие авторы из его плеяды были «молодой порослью, которая продолжала традиции великолепного мелодизма смысловых песен старой школы — Соловьева-Седого, Богословского, Колмановского, Пахмутовой, Таривердиева, Зацепина».

«Почему эти песни живут? Там гениальные мелодии и гениальные стихи. Эти песни — о жизни, о нас, это истории жизни людей», — резюмировал Соседов.

О смерти Вячеслава Добрынина стало известно во вторник, 1 октября. Он умер в возрасте 78 лет в московской больнице, куда его положили несколько дней назад. Предположительно, причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.

Серьезные проблемы со здоровьем у Добрынина начались еще в 2010-х годах, когда он, по сообщениям СМИ, перенес несколько микроинсультов. После одного из них музыкант в 2021 году вернулся на телевидение, сев в жюри шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ, но потом снова пропал с экранов.