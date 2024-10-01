Причиной смерти певца и композитора Вячеслава Добрынина предположительно стали последствия перенесенного инсульта. Об этом пишут телеграм-каналы 112 и Shot.

Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет. В конце сентября его госпитализировали с подозрением на инсульт. Народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил Shot, что композитор в последние две недели находился в очень тяжелом состоянии под круглосуточным наблюдением врачей. Ранее Добрынин перенес два инсульта, после чего получил инвалидность. В последнее время артист не выступал.

Вячеслав Добрынин — народный артист России, автор более тысячи песен, которые исполняли такие звезды российской эстрады, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Маша Распутниа, Филипп Киркоров, Валерий Ободзинский, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова и другие. На его музыку написаны песни «Прощай», «Родная земля», «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Колдовское озеро», «Ни минуты покоя», «Льется музыка», «Где же ты была», «Ягода-малина».