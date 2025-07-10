Лефортовский суд по ходатайству следствия арестовал по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) мужчину, чья фамилия и инициалы совпадают с именем бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Это следует из карточки на сайте суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Подробностей дела не представлено. Информацию о том, что речь действительно идет об аресте экс-руководителя ассоциации, подтвердил источник Русской службы Би-би-си.

В конце января Тверской суд Москвы поместил Гребенникова в СИЗО по делу о покушении на сбыт наркотических веществ в значительном размере (ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). В конце мая по этой статье его приговорили к семи годам лишения свободы, писал портал Roem.ru со ссылкой на источники.

Прокуратура ходатайствовала о назначении Гребенникову 11 лет лишения свободы. Однако судебная инстанция, принимая во внимание отсутствие у мужчины судимости и необходимость содержания престарелой матери, назначила более мягкое наказание. В июне текущего года вынесенное судебное решение было обжаловано в установленном порядке.

По информации собеседника Русской службы Би-би-си, новое дело могли возбудить по итогам обыска, который проходил по делу о покушении на сбыт наркотиков.

Сергею Гребенникову 38 лет. Он получил образование в Институте современных коммуникационных систем и технологий при Международной академии бизнеса и управления (МУБиУ), который окончил в 2008 году.

Его профессиональный путь начался в 2007 году с должности заместителя исполнительного директора РОЦИТ, после чего он занимал пост заместителя директора РАЭК (2010-2014), возглавлял РОЦИТ (2014-2021), а в декабре 2022 года стал директором РАЭК.

На своем сайте (ныне доступном лишь через веб-архив) Гребенников называет себя признанным экспертом интернет-индустрии, организатором ключевых отраслевых мероприятий, включая Премию Рунета, и инициатором всероссийской акции «Цифровой диктант».

При этом в автобиографии он указывает членство в Общественной палате России с декабря 2021 года, тогда как на официальном сайте палаты он фигурирует лишь в числе кандидатов.